قبل أن تغامر بأموالك في بيتكوين: هل تعرف مهارة وقف الخسائر؟

عليك أن تتوقف قليلاً قبل أن تفكر في دخول سوق العملات المشفرة، حيث هناك مجموعة من المعلومات تجب معرفتها مسبقاً قبل اتخاذ قرار عمل محفظة وبدء التداول، كما هناك مجموعة من المحاذير التي لابد معرفتها حتى لا تكون ضحية وتخسر كل أموالك في دقائق. وهذا بالفعل ما حذرت منه هيئة رقابية في بريطانيا مؤخراً.

وفق البيانات التي جمعتها "العربية.نت"، فإن هناك مجموعة نصائح يجب معرفتها قبل بدء الاستثمار في العملات الرقمية، إذ يتعين عليك أن تتجنب "الاستثمار الأعمى" وذلك من خلال البحث جيداً في المصادر التي توفر لك معلومات حقيقية وصادقة عن طبيعة العملات مع استشارة المتخصصين. كما عليك جمع البيانات المطلوبة عن العملات المستهدفة وعدم الاستناد إلى آراء شخصية.

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أيضاً، يجب تحييد المشاعر، فلا ينبغي أن ينبع قرار الاستثمار على المشاعر، أو الخضوع لضغوط التقلبات قصيرة الأجل للأسعار والأحداث، نظرا لأن عملية الاستثمار تعتمد على التزام واستراتيجيات طويلة الأجل.

وعليك أيضاً استيعاب القيمة السوقية وتحليلها وإدراك مستويات مخاطر الاستثمار، وعلاقة الأصول بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية. وأخيراً ضرورة رسم استراتيجية استثمارية.

وفي المقابل، هناك عدة محاذير يجب أن تتجنبها، يتصدرها عمليات النصب والاحتيال مع تجاوز عدد العملات المشفرة أكثر من 5500 عملة، وظهور مئات المنصات من التداول. أيضاً، فإنه ومن من أجل شراء بيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى، على المستثمر القيام بذلك من خلال منصة تداول وهناك الكثير منها، ومع ذلك، فإن أفضلها يجعل من السهل الشراء والبيع.

وقبل أن تدخل السوق عليك أن تعي جيداً هذا المصطلح "فومو"، هو اختصار لـ "الخوف من الضياع"، هذا هو أحد أكثر الأسباب شهرة لفشل العديد من المتداولين في هذا الفن أو الاستثمار عالي المخاطرة.

ومن وجهة نظر خارجية، لن يكون مشهدا جيدا أبدا رؤية الناس يحققون أرباحا ضخمة في غضون دقائق من العملات المعدنية التي يتم ضخها، وأنت تشاهد أموالك تتآكل وتقترب من الإفلاس.

أيضاً يجب عليك أن تضع مبرراً للاستثمار في العملات الرقمية، خاصة مع وجود أدوات استثمارية متنوعة أكثر استقرارا وتنطوي على مخاطر أقل من أية عملات رقمية، ولذلك فإن معرفة أسباب الاستثمار في العملات الرقمية يجنبك الكثير من المخاطر.

وقبل أن تدخل السوق، عليك أن تتابع تحركات السوق التي تصعد بشكل صاروخي في لحظات وتهوي بشكل كارثي في ثوانٍ، لذلك من المهم أن تكون ملماً بأساليب المضاربة وأن تكون مستعداً للقيام بها في أي وقت.

ونظرا لأن شبكة الإنترنت، مكان العملة الرقمية يحظى بشعبية كبيرة، فإن الأمور تتطور بشكل سريع للغاية، فالتكنولوجيا تتطور بشكل متسارع في مجتمع واسع من المستثمرين والأشخاص المهتمين عموما بالعملة الرقمية، لذلك لا بديل عن الانضمام لهذا المجتمع الجديد.

وربما يأتي تداول العملات المشفرة مع مجموعة من الشكوك، لذلك فإن مناقشة هذه الشكوك مع أعضاء مجتمع الإنترنت يعطيك فرصاً قوية لتجنب المزيد من الخسائر وقت الأزمات.

فيما ينصح العديد من الباحثين بأنه لا ينبغي على الناس اتباع الاتجاه، لأن غالبية الأشخاص من حولهم يفعلون ذلك، ولذلك عليك أن تضع في اعتبارك أن هذا ليس استثمارا منخفض المخاطر، وبالتالي يجب اتخاذ قرار الاستثمار مع الكثير من الاعتبار.

ولأن السوق محفوفة بالعديد من المخاطر، فلا بديل عن طلب مساعدة الآخرين الأكثر معرفة بطبيعة السوق وآليات الاستثمار فيها.