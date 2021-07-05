هل تؤثر سلالة "دلتا" على الأسواق؟

قال مستشار استثمار في Bank of Singapore، كريم العيطة، إن "سلالة دلتا" المتحاورة من فيروس "كوفيد-19" تعتبر غامضة وغير معلوم تأثيرها على الأسواق.

وأضاف العيطة أن السيناريو الأساسي لبنك " Bank of Singapore" يعتقد أنه لن يكون هناك تأثير سلبي كبير على الأسواق.

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وأشار إلى أن هذا السيناريو يرجح سرعة وتيرة التطعيمات ضد كورونا بالأسواق المتقدمة الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا وبريطانيا.

ويرى مستشار الاستثمار أن صناعي السياسات الآن أكثر استعدادا هذه المرة أكثر من المرات التي شهدت تفشٍ لموجات السابقة للفيروس.

وتابع: "الإرادة السياسية محدودة للغاية حول اللجوء مرة أخرى للإغلاقات أو القيود على النقل.. ستكون الإجراءات محدودة بخصوص هذا الأمر".

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن سابقا أن التطعيمات المستهدفة في حدود 70% بحلول يوم 4 يوليو الحالي، وبالفعل كانوا قريبين من هذا الهدف عند 67%.

وأفاد بأن بيانات الوظائف الأميركية كانت جيدة جدا خففت من حدة المخاوف الأخيرة بشأن تحور الفيروس.

وقال العيطة، إن هدف التوظيف الأقصى المستهدف بالسوق الأميركي في يونيو لم يتحقق بعد، إذ هناك ما يفوق 6.8 مليون وظيفة مفقودة بسبب الجائحة حتى الآن، كما ارتفع معدل البطالة من 5.8% إلى 5.9% وظلت المشاركة بالقوى العاملة 61.6%.

ونوه العيطة إلى أن "الفيدرالي مازال متشائماً بسبب هدفه التوظيفي كما لايزال بعيدا عن هدفه الخاص بالتوظيف وهذا بعث الطمأنينة للسوق".

وأشار إلى أن مؤشر "ستنادر اند بوزر" وصل إلى مستوى قياسي عند 4852 نقطة، كما أن عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات انخفضت لـ1.4% وفي نفس الوقت توقعات التضخم مازالت منخفضة.