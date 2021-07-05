هل عادت الشاشة الكبيرة؟.. إيرادات السينما الأميركية تترنح في زمن الوباء

في أعقاب عام سيئ تاريخياً بالنسبة لدور السينما في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، تبحث صناعة السينما بأكملها بشدة عن علامات الانتعاش، حيث ظلت مبيعات شباك التذاكر ضعيفة خلال النصف الأول من عام 2021.

وجددت أحدث إصدارات من سلسلة أفلام فاست فيريوس Fast & Furious، وF9: The Fast Saga، الأمل الأسبوع الماضي، بعد أن حققت رقماً قياسياً في حقبة كورونا مع إيرادات بلغت 70 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية عبر 4179 دار عرض.

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وعلى الرغم من أنه رقم قياسي في فترة كوفيد-19، إلا أن هذا المستوى من الإيرادات لا يضع F9 ضمن أكبر 100 فيلم من حيث الإيرادات خلال عطلة نهاية أسبوع افتتاحية في تاريخ السينما الأميركية، لكنه يمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح للصناعة المضطربة، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

يأتي ذلك بينما احتفل الرئيس التنفيذي ورئيس AMC Theaters، آدم آرون، بالأداء القوي في عطلة نهاية الأسبوع في بيان صحافي، قائلاً: "لقد عادت الشاشة الكبيرة"، قبل أن يطلق على اللقاحات المنتشرة بالإضافة إلى الأفلام الرائجة "الصيغة السحرية للعودة إلى السينما"، فيما بدا آخرون أكثر حذراً في توقعاتهم للصناعة التي كانت تترنح منذ أن ضرب الوباء في مارس 2020.

يمكن القول إن الخوف الأكبر بين المطلعين على الصناعة هو احتمال أن يكون الوباء قد أدى فقط إلى تسريع الاتجاه الهبوطي الذي كان يحدث في الواقع منذ سنوات، وقد أخفته أسعار التذاكر المتزايدة باستمرار.

وتكشف بيانات مبيعات التذاكر من موقع تتبع الصناعة The Numbers عن اتجاه هبوطي بطيء ولكنه ثابت في عمليات قبول دور العرض منذ عام 2002، عندما تم بيع 1.58 مليار تذكرة سينما في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، والذي انخفض بحلول عام 2019 إلى 1.23 مليار تذكرة، بينما ارتفعت أرباح شباك التذاكر من 9.16 مليار دولار في عام 2002 إلى 11.26 مليار دولار في عام 2019.