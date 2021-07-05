وزير الطاقة السعودي للعربية: التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة واحدة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" إن التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة واحدة، وإن القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل اجتماع الغد ناجحا.

وبعد مفاوضات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، لم تنجح دول "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج في سوق النفط العالمية، ومن المقرر أن تجتمع الدول مجددا، الاثنين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

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وأضاف "لست متفائلا ولا متشائما باجتماع أوبك+ المرتقب، أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا مماثلا".

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية.

"أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+، السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية".

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكت عنها سابقا.

تمديد الاتفاق هو الأصل

وأشار إلى أن تمديد اتفاق أوبك+ هو الأصل في اقتراحنا وزيادة الإنتاج "تزوّد"، ولا بد من توجيه رسائل واضحة للسوق النفطية ولمدة طويلة، وزيادة الـ 400 ألف برميل شهرياً لا تكفي لإنهاء التخفيضات في أبريل 2022، وتمديد اتفاق أوبك+ هو الأصل وزيادة الإنتاج هي الفرع في اقتراحنا.

وقال وزير الطاقة السعودي "نحن وروسيا شريكان في اقتراح تمديد اتفاق أوبك+ وزيادة الإنتاج، هناك آلية متبعة للتظلمات في أوبك+ أما الانتقائية فصعبة، ولا أعرف أن أي دولة اعترضت على حصتها في اجتماع مارس 2020".

حول تأثير كورونا قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه توجد عوامل عدم يقين لسوق النفط منها متحور دلتا وإنتاج إيران وفنزويلا.

ماذا عن إيران؟

وبشأن إيران قال وزير الطاقة السعودي إنه لا أحد يعرف حجم الإنتاج الإيراني الذي قد يأتي إلى السوق.

وتطالب الإمارات برفع خط الأساس لإنتاجها وهو مستوى الإنتاج الذي يتم احتساب التخفيضات على أساسه، طالبت برفعه، إلى 3.8 مليون برميل يوميا، بدلاً من 3.1 مليون برميل يوميا.

كانت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلس" للدول المصدرة للنفط خلال اجتماعها الجمعة قد أخفقت في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من آب/أغسطس، وأعلنت المجموعة إرجاء محادثاتها إلى الأسبوع المقبل.

محادثات الإثنين

وشاركت في محادثات الجمعة التي عقدت عبر الفيديو وجاءت استكمالا لاجتماع الخميس الدول الـ13 الأعضاء في منظمة أوبك بقيادة السعودية، تلاها اجتماع فني بين دول تحالف "أوبك بلس" البالغ عددها 23.

وقال بيان صادر عن أوبك في وقت متأخر الجمعة إنه تم إرجاء الاجتماع إلى الاثنين 5 تموز/يوليو الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش.

وتضم مجموعة "أوبك بلس" الأوسع للمنظمة روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.