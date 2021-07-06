إيرباص تسجل أحد أفضل مبيعاتها الشهرية منذ بداية الوباء

سلمت شركة إيرباص Airbus SE أكثر من 70 طائرة خلال شهر يونيو، وهو أحد أفضل شهورها للتسليم منذ بداية الوباء.

ووفقاً لمصادر فإن التسليمات الأخيرة سترفع إجمالي عدد الطائرات المسلمة خلال النصف الأول من 2021 فوق 290 طائرة، بزيادة تبلغ حوالي 50% مقارنة بالعام الماضي. فيما من المقرر أن تنشر إيرباص الأرقام المدققة يوم الخميس.

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ومن المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية تحسناً أيضاً في طلبات الشراء من إيرباص لشهر يونيو، بعد تأمين جزء من شراء صفقة شركة يونايتد إيرلاينز هولدنجز.

وقالت شركة الطيران الأميركية إنها ستشتري 70 طائرة من طراز A321neo ذي الممر الواحد الأكبر حجماً، فيما استحوذت شركة بوينغ الأميركية المنافسة على نصيب الأسد من الصفقة مع نحو 200 طائرة من طراز 737 ماكس، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وركزت شركة إيرباص على الحفاظ على عمليات التسليم للإبقاء على التدفقات النقدية وتشغيل المصانع أثناء الوباء. فيما سلمت شركة صناعة الطائرات التي تتخذ من تولوز في فرنسا مقراً لها، 36 طائرة تجارية في يونيو 2020.

وتخلفت شركة إيرباص عن شركة بوينغ في طلبات الشراء هذا العام مثل الطلبات من الولايات المتحدة.