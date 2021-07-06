شعاع تنضم للسباق.. هل تصبح هذه الدولة مركزاً لشركات "الشيكات على بياض" في المنطقة؟

تدرس شركة شعاع كابيتال للخدمات المالية، إنشاء 3 شركات شيكات على بياض تبلغ قيمة كل منها حوالي 200 مليون دولار، وفقاً لمصادر تحدثت إلى بلومبرغ، وهو ما يفتح بسرعة السوق لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أمام المستثمرين في الخليج.

وتواصلت شركة شعاع، التي تدير ما يقرب من 14 مليار دولار من الأصول، بالبنوك الاستثمارية لاستكشاف إنشاء شركة شيكات فارغة أو SPACs لمتابعة صفقات في قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا.

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ومن المتوقع أن يتم إدراج SPACs في الولايات المتحدة. حيث قالت مصادر "بلومبرغ"، إنه من المقرر أن يكون هذا العام، وستستهدف الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد شركات الشيكات الفارغة هي شركات تجمع الأموال من المستثمرين بهدف الاندماج مع الشركات الخاصة التي لديها نشاط فعلي لطرحها في البورصة بسرعة أكبر. وانتشر هذا النوع من الشركات بشكل كبير العام الماضي كطريقة أسهل وأقل تدقيقاً للاكتتاب العام مقارنة بالطرح العام الأولي.

ندرة إقليمية

لم يشهد الشرق الأوسط حتى الآن سوى عدد قليل من شركات الشيكات على بياض. حيث من المقرر أن تُدرج تطبيق الموسيقى الشهير "أنغامي" Anghami في بورصة ناسداك في نيويورك من خلال الاندماج مع شركة بشيك على بياض.

يأتي ذلك، فيما جمعت FIM Partners ومقرها دبي، مدير أصول الأسواق الناشئة والناشئة المدعوم من المجموعة المالية هيرميس، الأسبوع الماضي 200 مليون دولار في طرح عام أولي لشركة SPAC في ناسداك.

فيما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي أن شركة مبادلة للاستثمار يقترب من إطلاق اثنين من SPACs مع التركيز على التكنولوجيا والرعاية الصحية.