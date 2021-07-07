إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض

أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصحة الإسرائيلية أن لقاح شركة فايزر- بيونتيك، الذي تم اعتماده في برنامج التطعيمات أقل فاعلية في وقف انتشار سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا.

كما أوضحت البيانات التي تم جمعها على مدار الشهر الماضي أن اللقاح أظهر مناعة لنحو 64% من الحالات التي تم تطعيمها بشكل كامل بجرعتين، مقابل نحو 94% نسبة الفعالية أمام السلالات السابقة من كوفيد-19، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز".

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مع ذلك، تشير الأرقام، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في بوابة Ynet الإخبارية، إلى أن اللقاح فعال بنسبة 93% ضد الأعراض الخطيرة والاستشفاء.

وعلق عضو لجنة الخبراء الاستشارية الحكومية، ناداف دافيدوفيتش، أن الدراسة السابقة تم بناؤها استناداً إلى بيانات أولية.

وقال دافيدوفيتش إن سلالة دلتا أسرع انتشاراً إلا أنها أقل تأثيراً، من حيث التسبب بالوفاة أو الاضطرار للذهاب إلى المستشفى.

عاد انتشار فيروس كورونا بسرعة في إسرائيل، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 إصابة جديدة يوم الاثنين، وهو ما يمثل ضعف أعداد الإصابات اليومية في الأسبوع السابق، إلا أن وزارة الصحة أشارت إلى أن 35 حالة فقط، تعاني من أعراض شديدة.

وتؤكد الدراسة الجديدة نتائج دراسة أخرى أجرتها وزارة الصحة في المملكة المتحدة، أثبتت أيضاً فاعلية أقل للقاح فايزر ضد سلالة دلتا.

من جانبها، علقت شركة فايزر قائلة: "الدراسة الإسرائيلية اعتمدت على بيانات أولية، كما لم يتم تقييمها بصورة كاملة".

وأضافت: "الدلائل والوقائع الملموسة حالياً تؤكد فعالية لقاحنا ضد متغيرات كورونا واستمرار الحماية التي يقدمها اللقاح للناس من سلالات كورونا المختلفة بما فيها دلتا".