هل تؤثر تطورات سد النهضة على البورصة المصرية؟

قال عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، معتصم الشهيدي، إن تأثير تطورات ملف سد النهضة سوف يستمر على أداء تداولات البورصة المصرية سواء بالإيجاب أو السلب وفقاً لتطور الأحداث.

وأضاف الشهيدي أن الدولة المصرية أخذت كل الاستعدادات لكافة الاحتمالات بشأن السد، وبالتالي سيكون تأثيره محدوداً نسبياً على التداولات في ظل الثقة بقدرة الإدارة المصرية وإجراءاتها تجاه الملف، ولذلك ستكون هذه التأثيرات محدودة خلال الفترة القادمة.

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وأوضح عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن الأفراد في البورصة المصرية، أصبحوا أكثر حذرا خلال الفترة الحالية تجاه القيام بعمليات بيع عشوائية وبالأمس لم تكن أحجام وقيم التداولات كبيرة، والانخفاضات لم تكن عنيفة مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني، لذلك سيكون التأثير محدودا على التداولات.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، بنسبة 1.87% في ختام جلسة أمس الثلاثاء، ليهبط إلى مستوى 10154.79 نقطة.

بالمثل هبط "إيجي إكس 70" بنسبة 2.49% إلى مستوى 2292.85 نقطة، وأيضاً هبط "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنسبة 2.52%.

وعن تأثير اتفاق شركات الأسمنت في مصر مع جهاز حماية المنافسة لتخفيض الإنتاج على الشركات المدرجة، قال الشهيدي، إن أسعار أسهم شركات الأسمنت المدرجة منخفضة بشكل كبير جدا حالياً بعد تعرضها خلال الـ 3 إلى 4 سنوات الأخيرة لضغوط كبيرة، وأغلبها تدور أسعارها حول قيمتها الدفترية والاسمية وأصبحت مغرية جدا.

وأضاف أن أمل شركات الأسمنت حالياً هو حدوث زيادة في الطلب لأن انخفاض العرض بنسبة 10% عبر تخفيض الإنتاج، من الممكن أن يحسن الأسعار نسبيا ويجنبها بعض التكاليف والخسائر الناتجة عن الطاقة الإنتاجية.

وأوضح أن هناك أملا في تحسن مبيعات شركات الأسمنت، بسبب المبادرة المصرية لتطوير الريف المصري البالغة 200 مليار جنيه سنويا لمدة 3 سنوات، وهو ما يحسن الطلب بشكل كبير في قطاع البناء والتشييد وبالتالي تحسن الطلب على المواد الخام في القطاع.

أفادت وثيقة، نشرت أمس، بأن جهاز حماية المنافسة المصري وافق على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69%.