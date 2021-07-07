مبرمج ثلاثيني ينشئ أكبر بورصة تداول للعملات المشفرة في الهند

حفر المبرمج الثلاثيني، نيشيل شيتي، اسمه بين أثرياء الهند، بعد أن نمت أعمال شركته في النصف الأول من عام 2021 وحده، أكثر من 12 مرة لتصبح أكبر بورصة عملات رقمية في الهند. وبات حلم شيتي الحالي، هو جعل WazirX India أول شركة تشفير ناشئة في الهند بقيمة مليار دولار.

شيتي هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ WazirX البالغ من العمر 36 عاماً، وهي منصة للعملات المشفرة تتيح للمستخدمين شراء وبيع وتداول العملات الافتراضية الشهيرة مثل بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين وريبل. بدأت في عام 2018 جنباً إلى جنب مع المؤسسين المشاركين سمير مهاتري وسيدهارث مينون، واستفادت الشركة من المد المتزايد للمتعاملين الأفراد الذين يستثمرون في العملات المشفرة.

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وبعد أقل من عامين من إطلاق الشركة، استحوذت عليها باينانس، أكبر بورصة تشفير في العالم. ثم في أبريل، لامس رمز WRX المشفر تقييم مليار دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال شيتي، إنه بدأ عمله في عام 2010 بعد إكمال شهادته في علوم الكمبيوتر، حيث كان مشروعه الأول حول إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يستهدف تمكين الأشخاص من إدارة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام من مكان واحد.

ومع زيادة تعقيد منصات التواصل الاجتماعي برمجياً بات من الصعب على مطوري الطرف الثالث إنشاء أعمال مرتبطة بهذه المنصات، وهو ما دفع شيتي للتفكير في النظام البيئي اللامركزي بصورة كاملة.

وتابع: "هذا ما قادني إلى النظام البيئي اللامركزي بأكمله"، مشيراً إلى blockchain، قاعدة بيانات موزعة لا يتحكم فيها أي طرف أو شركة بمفردها.

القفز إلى التشفير

تزامن توقيتهم مع رياح دافعة في العملات المشفرة، وعلى وجه الخصوص عملة بيتكوين. وفي عام 2018، قرر شيتي وشركاؤه المؤسسون استخدام خبراتهم التقنية لإنشاء منصة قائمة على blockchain لتداول العملات المشفرة.

وتابع: "أدركت أن هناك فجوة كبيرة في الطريقة التي تعمل بها التبادلات الدولية مقابل الطريقة التي تعمل بها البورصات الهندية". وبهذا، قررنا أن نبني تبادلاً يركز على النظام البيئي الهندي".

مع ذلك، بعد أسابيع من الإطلاق، فرض بنك الاحتياطي الهندي حظراً على المدفوعات المتعلقة بالعملات المشفرة. وكان على WazirX أن تتأقلم بسرعة، وتعمل كطرف ثالث أمين بين المشترين والبائعين.

وأتى هذا التحول ثماره، وفي العام التالي، في نوفمبر 2019، استحوذت باينانس Binance أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم، على WazirX، حيث قامت بأول أعمالها في السوق الهندية.

صعود صاروخي

تزعم WazirX أن عدد مستخدميها المسجلين تضاعف أربع مرات في الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى 6.5 مليون، بينما بلغ حجم التداول في يونيو 6.2 مليار دولار.

وقال شيتي: "لقد سجلنا عدداً أكبر من المستخدمين في الأربعة أو الخمسة أشهر الماضية أكثر مما سجلناه في السنوات الثلاث الماضية".