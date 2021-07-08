تحذير خطير من "غولدمان ساكس" حول مستقبل بيتكوين.. يرى بديلاً في هذه العملة

أدى الانفجار في أسعار بيتكوين والعملات المشفرة إلى زيادة اهتمام عمالقة وول ستريت بالأصول الرقمية.

وعلى الرغم من ارتفاع بيتكوين بنحو 300% خلال 12 شهر، إلا أن هذا الصعود يبدو ضعيفاً مقابل إيثريوم - ثاني أكبر عملة مشفرة بعد بيتكوين من حيث القيمة - والتي صعدت بنحو 800% خلال نفس الفترة.

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وفي ظل محاولات استقراء مستقبل العملات المشفرة، يرى محللو غولدمان ساكس، أن إيثريوم لديها القدرة على تجاوز بيتكوين في السنوات القادمة، وحذروا من التقلب الشديد في أسعار العملات المشفرة، مما يعني أنها لا يمكنها المنافسة بشكل مباشر كأصل وملاذ آمن مثل الذهب.

وكتب محللو غولدمان ساكس في مذكرة للعملاء: "تبدو إيثريوم حالياً مثل العملة المشفرة التي تتمتع بأعلى إمكانات استخدام حقيقي، حيث إنها منصة التطوير الأكثر شيوعاً لتطبيقات العقود الذكية"، وفقاً لما ذكرته "فوربس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وشهدت إيثريوم موجة من النشاط على شبكتها على مدار الـ 12 شهراً الماضية، بسبب الشعبية المتزايدة لما يسمى بالتمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وكلاهما مبني بشكل كبير على شبكة blockchain في إيثريوم.

هذا العام، نمت فكرة DeFi، وهي فكرة أنه يمكن إعادة إنشاء المنتجات المالية التقليدية باستخدام تقنية التشفير بدلاً من البنك، إلى سوق بمليارات الدولارات، بينما NFTs، التي ترمز إلى جميع أنواع الأصول الرقمية والوسائط على سلاسل الكتل "بلوك تشين"، استحوذت على اهتمام الفنانين والمبدعين ونجوم الرياضة.

وتتداول حالياً بيتكوين، بسعر 32000 دولار، ويبلغ رأسمالها السوقي الآن حوالي 600 مليار دولار، بينما يبلغ سعر إيثريوم 2100 دولار، وقيمتها السوقية 250 مليار دولار.

في الوقت نفسه، حذر محللو غولدمان من أن المنافسة بين بيتكوين وإيثريوم وعدد لا يحصى من منافسي إيثريوم الذين ظهروا في السنوات الأخيرة، يؤدي إلى تفاقم التقلبات ويمنع العملات المشفرة من أن تصبح ما يسمى بأصول "الملاذ الآمن" مثل الذهب.

وكتب باحثو البنك: "يتنافس الذهب مع العملات المشفرة بنفس القدر الذي يتنافس فيه مع الأصول الأخرى المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم والسلع الأساسية". وأضافوا: "نحن نعتبر الذهب وسيلة تحوط دفاعية ضد التضخم، والعملات المشفرة كعامل خطر على هذا التحوط من التضخم".

وقضى الانهيار المفاجئ في أسعار العملات المشفرة الأخير على أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لجميع العملات في الأشهر الأخيرة.