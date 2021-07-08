رئيس مايكروسوفت السابق ينضم إلى نادي 100 مليار دولار.. عضو جديد يطرق الباب

قادت الارتفاعات القياسية الأخيرة لسهم مايكروسوفت، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ستيف بالمر، للانضمام لأصغر الأندية المميزة في العالم، مع ثروة صافية تتخطى 100 مليار دولار، حيث بات العضو التاسع في نادي فاحشي الثراء.

ويبدو كما لو كان نادي أثرياء "فوق الـ 100 مليار دولار"، سيغلق باب الاشتراكات، حيث يتقدم مؤسس شركة أوراكل، لاري إليسون، إلى تحقيق رقم مساوٍ، حيث ارتفعت ثروته الصافية يوم الأربعاء إلى 98.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

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ارتفعت ثروة بالمر، البالغ من العمر 65 عاماً، والذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في عام 2014 ويمتلك الآن فريق لوس أنجلوس كليبرز من الدوري الأميركي للمحترفين، بمقدار 20.1 مليار دولار هذا العام، بينما أضاف إليسون 18.9 مليار دولار.

ويبدو أن كورونا أتت بالنعيم لمستثمري التكنولوجيا، حيث باتت ثروة 7 من أعضاء نادي الـ 100 مليار دولار، مدفوعة بأسهم الشركات التكنولوجية، حيث يتقدم القائمة مؤسس أمازون، جيف بيزوس، الذي استقرت ثروته عند رقم قياسي بلغ 212.1 مليار دولار.

وأضاف أعضاء النادي التسعة - جنباً إلى جنب مع إليسون – نحو ربع تريليون دولار أو 245 مليار دولار إلى ثرواتهم منذ بداية العام، ويبلغ مجموع ثروتهم الآن 1.36 تريليون دولار.

وبالإضافة إلى كونهم في الغالب رؤساء شركات تكنولوجيا، فإن أغلب أعضاء المجموعة أميركيين، مع الاستثناء الوحيد لقطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو.