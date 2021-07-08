"شاومي" تلجأ إلى سوق السندات بعد الحرب الصينية على شركات التكنولوجيا

ستجمع شركة شاومي Xiaomi الصينية العملاقة للهواتف الذكية حوالي 1.2 مليار دولار من خلال إصدار سندات، في وقت تتخذ فيه السلطات إجراءات صارمة ضد عمالقة التكنولوجيا في الصين.

وستصدر شاومي سندات بقيمة 800 مليون دولار مستحقة في عام 2031 بعائد 2.875% سنوياً. فيما سيتم استخدام حصيلة الطرح "لأغراض عامة للشركة"، وفقاً لإيداع تنظيمي.

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كما ستصدر شركة الإلكترونيات أيضاً سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار بعائد 4.1% سنوياً. حيث قررت الشركة استخدام حصيلة طرح السندات الخضراء في تمويل المشاريع المؤهلة بموجب "إطار التمويل الأخضر".

واصلت شاومي، ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، التوسع عالمياً وتتطلع إلى اقتحام مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية. وفي مارس، قالت شاومي إنها ستطلق نشاطها التجاري الخاص بالسيارات الكهربائية وتستثمر 10 مليارات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، يتوقع أن يكون طرح السندات الخضراء ضمن هذا الغرض.

ويأتي إصدار ديون شاومي في وقت تكثف بكين التدقيق في قطاع التكنولوجيا، حيث أدخلت الحكومة عدداً كبيراً من التشريعات في مجالات من التكنولوجيا المالية إلى مكافحة الاحتكار وحماية البيانات، خلال العام الماضي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".