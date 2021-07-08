صفقة ضخمة من مستثمر مجهول تهوي ببيتكوين وعملات مشفرة أخرى

انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون مستوى الدعم 33000 دولار، اليوم الخميس، في إبطاء للسيناريو الصعودي.

وتم تداول بيتكوين على انخفاض بأكثر من 6% صباح اليوم، وكان السعر عند حوالي 32920 دولارًا للعملة الواحدة، في حين كان المنافسان إيثر ودودج كوين يتداولان بحوالي 2200 دولار و21 سنتًا لكل عملة على التوالي، وفقًا لـ Coindesk.

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جاء ذلك بعد ارتداد ليلي من حوالي 35000 دولار وصلتها بيتكوين، مع فشل العملة المشفرة الأشهر في اختراق مستوى المقاومة الحاسم.

وجاءت أحدث حركة للسعر بعد ساعات من ضغوط بيع جديدة، ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى "حوت" أو صاحب حيازة كبيرة من العملة المشفرة، غير معروف، حاول بيع أكثر من 5000 بيتكوين. حيث تمت الإشارة إلى تراكم مراكز قصيرة في بورصة Bitfinex الرئيسية.

من ناحية أخرى، أظهرت وثائق الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء، أن التكتل سيقترح سلطة جديدة لمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات الشفافية الجديدة لنقل الأصول المشفرة، وفقًا لما أوردته "رويترز".

كما تريد لجنة الأوراق المالية والبورصات في أميركا مزيداً من الوقت لمراجعة طلب SkyBridge Capital لإنشاء صندوق تداول بيتكوين، وفقًا لإيداع من الوكالة التنظيمية الأميركية أبلغت عنه Coindesk.

وكان المنظمون الأميركيون حذرين للغاية بشأن الموافقة على مثل هذه الأدوات الاستثمارية. وستوفر الموافقة للمستثمرين الأفراد إمكانية الوصول إلى سوق بيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك عملة بيتكوين نفسها.

من جانب آخر، تم إنفاق أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة من قبل المستهلكين على مستوى العالم في الأشهر الستة الماضية باستخدام بطاقات Visa المرتبطة بالتشفير، وفقًا لمدونة نشرتها شركة بطاقات الائتمان والخصم.

وقال المدير المالي لشركة Visa فاسانت برابهو لـ FOX Business، إن إنفاق العملات المشفرة على المشتريات اليومية قد نما "بسرعة كبيرة" مقابل "لا شيء تقريبًا" قبل عام.