.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كيف تستفيد دول الخليج من إنتاج الهيدروجين؟

اقتصاد الخليج

كيف تستفيد دول الخليج من إنتاج الهيدروجين؟

سوق الهيدروجين سيتراوح من 13% إلى 27% من إجمالي الطلب على الطاقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت الباحثة في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، الدكتورة منال الشهابي، في مقابلة مع "العربية" اليوم الخميس، إن دول الخليج لا تزال تعتمد على الهيدروكربون في الاقتصاد الكلي واستدامتها الاقتصادية مهددة بسبب انخفاض الأسعار والطلب على الهيدروكربون، لا سيما إذا تسارعت تحولات الطاقة إلى الحياد الكربوني، لذلك فهي تحتاج إلى مصادر بديلة للدخل والتنويع الاقتصادي.

وأضافت منال الشهابي، أن دول الخليج لديها ميزة تنافسية في إنتاج النفط عبر وجود أسواق منتجة تجارة ومهارة بشرية وبنية تحتية وأصول تمكنها من تحقيق كفاءة ووفرة في تكاليف إنتاج الهيدروجين.

وأوضحت أن الهيدروجين يوفر فرصة لتعويض جزء من دخل الهيدروكربون المفقود بسبب تحولات الطاقة.

36 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا تقاضي "غوغل" لهذا السبب شركات غوغل 36 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا تقاضي "غوغل" لهذا السبب

وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى أن حجم سوق الهيدروجين سيتراوح من 13% إلى 27% من إجمالي الطلب على الطاقة في 2050 بحجم يتراوح بين 400 إلى 700 مليار دولار أميركي، وأن يتراوح بين 70 إلى 200 مليار دولار في دول الخليج بافتراض أسعار هيدروجين من 1.5 إلى 2 دولار للكيلوغرام.

وأوضحت أن ذلك يوضح أهمية الهيدروجين للاقتصاد، حيث أنه يمثل فرصة للتأقلم في قطاع الطاقة سواء على مستوى تقليل الاستهلاك أو الانبعاثات.

وقالت منال الشهابي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في مشاريع الهيدروجين رغم وجوده منذ الستينات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات "النحافة"!
أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا
الأكثر قراءة
"فتاة تيك توك الجديدة" تثير غضباً.. مصر تتحرك بعد بلاغ
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر! هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!
لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات
قبل أن تذهب
بعد فشل القوات الأفغانية.. هل تنجح الحشود الشعبية في وقف زحف طالبان؟
بعد فشل القوات الأفغانية.. هل تنجح الحشود الشعبية في وقف زحف طالبان؟
اكتشف المزيد