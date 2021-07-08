لقاح روسي فعّال بنسبة 80% ضد متغير دلتا.. ليس "سبوتنيك في"

نقلت وكالة تاس للأنباء عن الشركة المطورة لقاح كوفي فاك CoviVac، أحد اللقاحات الروسية ضد كوفيد-19، أنه فعال ضد نوع دلتا شديد العدوى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول روسيا احتواء ارتفاع حالات الإصابة والوفيات، وقد أدخلت التطعيم الإلزامي في موسكو وبعض المناطق الأخرى لمجموعة واسعة من المواطنين، باستخدام لقاح "سبوتنيك في" Sputnik V بشكل أساسي، اللقاح الرائد في روسيا، وهو الأول من بين 4 لقاحات محلية تم تسجيلها.

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من جانبه، قال المدير العام للمركز الذي طور CoviVac، أيدار إيشموخاميتوف، إن الدراسات أظهرت أنه فعال بنفس القدر ضد سلالة دلتا مقارنة بسلالة ألفا من فيروس كورونا.

كانت شركة كوفي فاك، قد أشارت في شهر يونيو الماضي إلى أن لقاحها فعّال بنسبة تزيد عن 80% ضد كوفيد-19.

وقالت فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في روسيا، الأربعاء، إن 725 شخصاً توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يقلق فقط من الارتفاع القياسي اليومي في الوفيات، مما رفع عدد الوفيات على المستوى الوطني إلى 140،041 حالة، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما احتفظت وكالة الإحصاء الفيدرالية بإحصاء منفصل وقالت إن روسيا سجلت حوالي 270 ألف حالة وفاة مرتبطة بـ كوفيد-19 من أبريل 2020 إلى أبريل 2021.

ونقلت إنترفاكس عن مسؤولي المدينة قولهم إن هناك 23962 حالة إصابة جديدة بـ كوفيد-19، بما في ذلك 5621 في موسكو، حيث تلقى 1.8 مليون شخص من أكثر من 12 مليون نسمة جرعتين من اللقاح.