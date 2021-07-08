هل يتطور اتفاق الدعم الفني من صندوق النقد لعمان إلى برنامج تمويلي؟

قال رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، ناصر السعيدي، إن سلطنة عُمان تسير على طريق إصلاحي جيد وطلب المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي سيساعد في وضع برنامج متوسط الأجل لمالية الدولة وإدارة الديون.

وأضاف السعيدي في مقابلة مع "العربية" أن نسب الديون مرتفعة وتصل لنحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا عبء على المالية العامة.

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وذكر أن الخطوات الإصلاحية الأخيرة شملت إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، إضافة لإدخال بعض التعديلات والإصلاحات الهيكلية على الشركات الحكومية.

وأشار إلى أن جهاز الاستثمار العماني الآن يراقب كل الشركات التابعة للدولة، وتوجد شركة مسؤولة عن تطوير الطاقة في عمان.

وحول إذا كان من الممكن أن يؤدي الاتفاق الفني إلى تقدم السلطنة للحصول على تمويل من الصندوق، قال السعيدي: "هذا ممكن ولكن المهم أن يتم تنفيذ عدة خطوات إصلاحية".

ولفت إلى أن السوق المالي في عمان رحب بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وشهدنا ارتفاع قيمة السندات العمانية.

توقع السعيدي، ألا يحدث تغيير في ربط العملة بالدولار الأميركي، ولكن يمكن أن يكون هناك اقترح بربط العملة بسلة عملات مثل الكويت خاصة أن الاقتصادي الأهم لعمان هو اليابان وليس الولايات المتحدة الأميركية.

وتابع: "أي برنامج لصندوق النقد الدولي قد يشهد مساعدات مالية خلال فترة وضع التوازن المالي الذي سيستغرق من 4 إلى 5 سنوات وهذا سيكون محدوداً بالوقت وليست بالضرورة أن تكون مبالغ ضخمة".

وتحدث السعيدي، أن عجز الميزانية خلال العام الماضي سجل 19% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي بسبب كوفيد-19، إلا أن التوقعات تشير إلى تحسن أداء المالية العامة للسلطنة خلال عامي 2021 و2022 بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية مع عودة تدريجية للسياحة وانتعاش أسعار النفط.