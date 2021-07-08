"تسلا" تخطب ود الصينيين.. كشفت النقاب عن "أرخص" سياراتها الرياضية

أطلقت شركة تسلا نسخة أرخص بكثير من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات طراز Y المصنعة محليًا في الصين، وسط مخاوف من أن سلسلة من الدعاية السلبية قد تسببت في توتر معنويات المستهلكين تجاه شركة صناعة السيارات الكهربائية الرائدة.

يبدأ ما يسمى بإصدار النطاق القياسي من الطراز Y كروس من سعر 276000 يوان (42600 دولار) بعد الإعانات الحكومية، وقد بدأت تسلا في تلقي الطلبات يوم الخميس الماضي، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

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وهذا السعر يقل بنحو 20% عن الطراز Y الأصلي الأطول مدى، والذي يمكن أن يمتد لمسافة 594 كيلومتراً (369 ميلًا) بشحنة واحدة.

الإصدار الأخير، يمكن أن يمتد لمسافة 525 كيلومتراً، ولأن سعره أقل من 300 ألف يوان فهو مؤهل للحصول على دعم حكومي خاص لمركبات الطاقة المتجددة. وسعر الطراز الجديد أعلى بنسبة 10% فقط من طراز 3 صيني الصنع الأساسي من تسلا، وستبدأ عمليات التسليم في أقرب وقت في الشهر المقبل.

وقالت تسلا في بيان: "الصين لديها سوق للطاقة المتجددة رائدة عالميًا، وهي أول سوق خارج الولايات المتحدة تمتلك منتجًا محليًا من تسلا".

وتابعت: "ستواصل الشركة "استثمارها في الصين ومهمتها المؤسسية المتمثلة في تسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة والمساعدة في تعزيز تحقيق هدف محايد للكربون".

ثاني أهم سوق لـ"تسلا"

تسلا، التي تعتبر الصين ثاني أهم سوق لها بعد الولايات المتحدة، لديها تاريخ في خفض أسعار سياراتها بشكل متكرر، لا سيما في بداية ربع سنة جديد، من أجل تعزيز المبيعات. ومع ذلك، فإن الإعلان الأخير مهم بشكل خاص بالنظر إلى أنه يأتي بعد شهور من الدعاية السلبية في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

هذا العام وحده، واجهت تسلا مجموعة من التحديات بدءًا من احتجاج سائق غاضب في معرض شنغهاي للسيارات في أبريل، وصولاً إلى الانتقادات عبر الإنترنت بشأن "غطرستها" وافتقارها إلى مستوى مُرضٍ من خدمة العملاء. كما نجت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها من الاضطرابات التي شهدت منع سياراتها من دخول بعض المجمعات العسكرية في الصين، بسبب القلق من أن الكاميرات المدمجة في المركبات قد تجمع بيانات حساسة. وعمدت تسلا على الفور إلى طمأنة السلطات، قائلة إن أي بيانات يتم جمعها في الصين مخزنة محليًا.

وجاءت النكسة الأخيرة الشهر الماضي، عندما أمرت الحكومة الصينية بإصلاح جميع السيارات التي باعتها تسلا تقريبًا في البلاد - أكثر من 285000 سيارة - لمعالجة مشكلة تتعلق بالسلامة. وقالت إدارة تنظيم السوق الحكومية إن أنظمة السائق الآلي للمركبات يمكن تفعيلها تلقائيًا، مما قد يؤدي إلى حوادث جراء التسارع المفاجئ.

طراز Y من تسلا، هو سيارة رياضية أكبر حجمًا، وفي يونيو، توقعت جمعية سيارات الركاب الصينية اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الأكثر اتساعًا، لاسيما في فئة المقاعد السبعة، حيث باتت القواعد الحكومية تسمح للآباء بإنجاب مزيد من الأطفال.

وقال تو لي، المدير الإداري لشركة الاستشارات Sino Auto Insights ومقرها بكين، إن المستهلكين الصينيين يحبون سيارات الدفع الرباعي وسيارات الكروس أوفر بعد أن سجلت تسلا قفزة سريعة في مبيعات الطراز Y في مايو. وأضاف: "أعتقد أن الطراز Y سيحقق أداءً جيدًا في نهاية هذا العام".

وارتفعت مبيعات الطراز Y الأطول مدى، والذي يبدأ سعره من حوالي 347900 يوان، إلى 12785 سيارة في مايو من 5520 سيارة في أبريل.

على سبيل المقارنة، يبدأ سعر طراز ES6 SUV الذي تنتجه شركة Nio Inc، والذي ينافس الطراز Y، من 358000 يوان. وسيؤدي انخفاض سعر تسلا للنطاق القياسي إلى الضغط ليس فقط على المنافسين المحليين، لكن أيضًا على الشركات المصنعة الأجنبية بما في ذلك فولكس فاغن، التي أطلقت طرازات مماثلة في نفس النطاق السعري.