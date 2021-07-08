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14 راعياً لأولمبياد طوكيو ينسحبون وسط توقعات بمنع الجمهور من الحضور

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
فيروس كورونا

14 راعياً لأولمبياد طوكيو ينسحبون وسط توقعات بمنع الجمهور من الحضور

حالة طوارئ جديدة في طوكيو

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دبي - العربية.نت

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قالت مصادر لـ"رويترز" إن 14 معلنا وراعيا لأولمبياد طوكيو على الأقل أعلنوا انسحابهم من دعم المنافسات.

وكانت اليابان أعلنت حالة طوارئ جديدة في طوكيو، تستمر طوال فترة الألعاب الأولمبية، لتقام على الأرجح من دون جمهور.

وفي سياق آخر، من المتوقع أن يصبح متحور دلتا، سلالة كوفيد المهيمنة في الولايات المتحدة، ما يزيد المخاوف من زيادة سرعة الانتشار في المناطق التي لم تبلغ فيها نسبة التطعيم مستويات عالية.

بدورها، حذرت فرنسا من أن نمو متحور دلتا يمكن أن يحفز موجة رابعة سريعة للفيروس.

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