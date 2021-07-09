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قادا ثورة ضد البنوك فحصلا على ثروة بـ3 مليارات دولار

مؤسسا Wise كريستو كارمان، وتافيت هينريكوس
مؤسسا Wise كريستو كارمان وتافيت هينريكوس
ثروات

قادا ثورة ضد البنوك فحصلا على ثروة بـ3 مليارات دولار

حاولا حل مشكلة شخصية في تحويل الأموال

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دبي - العربية.نت

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أصبحت شركة المدفوعات الرقمية وايز Wise plc عامة عن طريق الإدراج المباشر في بورصة لندن يوم الأربعاء، والتي أسسها كريستو كارمان وتافيت هينريكوس كنوع من السخط على رسوم تحويل الأموال المرتفعة.

وبعد عقد من تأسيس الشركة أصبح الاثنان من بين أكبر الفائزين من الإدراج المباشر لشركة Wise Plc، والتي تعمل كمقدم لخدمات المدفوعات الرقمية في المملكة المتحدة.

بدأت الشركة التداول بسعر 800 بنس في لندن يوم الأربعاء، ومنحت الرئيسين التنفيذيين المشاركين كارمان وهينريكوس حصصاً تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار ومليار دولار، على التوالي.

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بدأ كارمان وهينريكوس، البالغان من العمر 40 عاماً وهما مواطنين من أستونيا، منصة Wise منذ حوالي عقد بعد انتقالهما إلى لندن. وأثناء العمل في العاصمة الإنجليزية شعرا بالإحباط بسبب الرسوم المرتفعة التي تفرضها البنوك على الأموال المرسلة بين المملكة المتحدة ووطنهم الأم.

واكتشف الاثنان أثناء الدردشة ذات يوم أنهما على وشك إرسال واستقبال مبالغ معادلة في اتجاهين متعاكسين، وأدركا أنه يمكنهما ترتيب التحويلات فيما بينهما، متجاوزين البنوك تماماً.

وقال كارمان في نشرة إدراج وايز: "لقد سئم كلانا من خسارة الأموال لصالح البنوك".

وكان من بين الداعمين الأوائل شركة Valar Ventures، وهي شركة استثمارية شارك في تأسيسها الملياردير بيتر ثيل، والمستثمر البريطاني بايلي جيفورد.

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