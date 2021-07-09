"البودكاست" يثير شهية نتفليكس.. خطة لاقتحام عالم الصوت بعد الفيديو

أعلنت شركة نتفليكس تعيين N’Jeri Eaton المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة أبل، للإشراف على أعمال البث الصوتي، في علامة على الطموحات المتزايدة لعملاق بث الفيديو في مجال الخدمات الصوتية.

وكانت إيتون أعلنت مغادرتها شركة أبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، وستنضم إلى Netflix في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب ما ذكرت الشركة أمس الخميس. وستكون جزءًا من فريق التحرير والنشر في الشركة، الذي يشرف عليه رئيس التسويق بوزوما سانت جون.

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ستدير إيتون قائمة ملفات البودكاست على Netflix، والتي يرتبط معظمها بمسلسلاتها التلفزيونية وأفلامها الأصلية.

وأنشأت Netflix ملفات بودكاست مصاحبة لفيلم "The Irishman" لمارتن سكورسيزي، بالإضافة إلى البرنامجين التلفزيونيين The Witcher وThe Crown.

وتنتج الشركة أيضًا ملفات بودكاست تتعلق بشكل أوسع بثقافة البوب ​​أو تتميز بنجوم من برامجها.

إيتون، التي بدأت حياتها المهنية في صناعة الأفلام الوثائقية، كانت مؤخرًا مسؤولة عن محتوى حلقات بودكاست من أبل، وعملت سابقًا في شبكة NPR. وفي شبكة الإذاعة العامة، عملت على برامج من بينها No Compromise، التي فازت بجائزة Pulitzer، و Believed، التي حصلت على جائزة Peabody Award.

وتنظر Netflix بشكل أساسي إلى البودكاست كوسيلة للترويج لبرامجها التلفزيونية وأفلامها.

تقول الشركة على موقعها على الإنترنت: "تستكشف Netflix Podcasts عالم نتفليكس من خلال الصوت.. نتعمق في كواليس المسلسلات والأفلام، ونتعمق أكثر مع نجومك المفضلين، ونستكشف أكثر المشاريع إثارة على المنصة".

إلى جانب ذلك، تقوم Netflix أيضًا بإنشاء قسم التحرير والنشر بقيادة مجموعة متزايدة من الصحافيين. وقد تركت ميشيل لي للتو وظيفتها كرئيسة تحرير لمجلة Allure للإشراف على القسم، والذي يتضمن البودكاست وقنوات التواصل الاجتماعي و Queue، وهي مجلة مطبوعة.

ومنحت Netflix اهتمامًا متزايدًا بالصوت على مدار العامين الماضيين، فالرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس عضو في مجلس إدارة Spotify Technology SA، أحد أكبر ناشري البودكاست. وقد ناقشت الشركة إنشاء مسلسلات بودكاست أصلية لا علاقة لها بالعروض الحالية، والتي يمكن أيضًا تحويلها إلى مسلسلات تلفزيونية جديدة.