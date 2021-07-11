هذه أكثر المقاصد السياحية بحثاً عبر الإنترنت.. بينها وجهتان عربيتان

ربما لم يسافر الناس كثيراً خلال العام الماضي، لكن هذا لم يمنعهم من البحث عن أفكار عبر الإنترنت.

وأرادت شركة Unforgettable Travel المتخصصة في مجال السفر الفاخر معرفة تجارب السفر التي بحث عنها الأشخاص كثيراً خلال العام الماضي.

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وبمساعدة وكالة التسويق الرقمي SEO Travel، قامت الشركة بتجميع قائمة تضم 135 وجهة من أكثر الوجهات شهرة في العالم "قائمة الأمنيات" واستخدمت البرامج لتحديد عدد الأشخاص الذين يخططون لزيارة كل موقع.

ووفقاً للدراسة، التي حللت عمليات البحث في الفترة من مايو 2020 إلى مايو 2021، كان برج خليفة، أطول مبنى في العالم، هو الأكثر بحثاً ضمن تجارب السفر، وهي النتيجة التي فاجأت الفريق في Unforgettable Travel، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال مدير التسويق في الشركة، لوك هارفي: "كانت هناك بعض التجارب في المراكز العشرة الأولى وحدها والتي اعتقدنا أنها ستظهر في مرتبة أدنى على الرغم من كونها تجارب رائعة... وهذا يشمل برج خليفة في دبي وصاحب المركز الأول".

ولم تكن تلك هي المفاجأة الوحيدة للفريق. حيث قال: "إن الرحلات إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست هي بالتأكيد تجربة لا تتكرر في العمر إلا مرة واحدة، ومع ذلك فهي ليست شيئاً اعتقدنا أنه سيهزم الرغبة في زيارة الكولوسيوم في روما".

قد يعكس مكان جبل إيفرست في القائمة التفضيلات المتزايدة لأنشطة السفر في الهواء الطلق. حيث ظهرت 6 رحلات مشي في قائمة الخمسين الأولى، بما في ذلك جبل إيفرست، وجبل كليمنغارو في تنزانيا، وشلالات هافاسو في أريزونا، وترولتونغا النرويجية، وجبل تيبل في جنوب إفريقيا، ومسار الإنكا في بيرو إلى ماتشو بيتشو.

كما ظهرت مصر ضمن قائمة الأكثر بحثاً وفي المرتبة الرابعة عالمياً والأولى إفريقياً، حيث تمنى الزوار القيام برحلة نيلية، وفقاً لما أظهرته الدراسة.