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ثاني أكبر ألماسة من نوعها تباع بـ12 مليون دولار.. والمشتري مجهول

ألماسة
ألماسة بيعت بـ12 مليون دولار
ثروات

ثاني أكبر ألماسة من نوعها تباع بـ12 مليون دولار.. والمشتري مجهول

دار مزادات سوذبيز: أغلى جوهرة يتم بيعها عبر العملات المشفرة

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دبي - العربية.نت

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تم بيع ألماسة بوزن 101.38 قيراط في دار سوذبيز مقابل 12.3 مليون دولار، تم سدادها بالعملات المشفرة، لتصبح أغلى قطعة مجوهرات تُباع بهذه الطريقة، حسب ما قالت دار المزادات.

وقالت دار سوذبيز في بيان، إن ألماسة على شكل كمثرى والتي تحمل اسم "المفتاح 10138" بيعت إلى جامع خاص مجهول يوم الجمعة، مضيفة أن جوهرة دياكور كانت ثاني أكبر ألماسة على شكل كمثرى تباع للجمهور على الإطلاق.

قبل البيع، قالت دار المزادات الدولية، إنها ستقبل عملات بيتكوين وإيثريوم لشراء الألماسات المعروضة، وقدرت أن يصل ثمن البيع إلى نحو 15 مليون دولار في عرض القطعة الواحدة في هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت سوذبيز إن الألماسات المعروضة ستكون أغلى أصل مادي عُرض للبيع على الإطلاق للشراء بالعملة المشفرة.

وتزايد مؤخراً قبول دور المزادات للعملات المشفرة كوسيلة للدفع، حيث عرضت دار فيليبس قطعة من فنان الشارع بانكسي الشهر الماضي مقابل إيثريوم أو بيتكوين. كما قبلت دار كريستي الدفع بعملة إيثريوم في شهر مارس فيلم.

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