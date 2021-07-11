عجلان العجلان للعربية: الظروف مواتية لتصبح السعودية الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن القطاع الخاص السعودي واتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي العماني ينظرون بثقة وتفاؤل لزيارة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، إلى السعودية، لأنها سوف تدفع إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين إلى درجة كبيرة.

وأضاف عجلان العجلان، أنه توجد فرص استثمارية كبيرة في السعودية ضمن رؤية 2030 التي أنتجت العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة، وبالمثل أيضا رؤية عمان 2040.

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وأوضح أن القطاع الخاص السعودي متشجع إلى دخول السوق العماني وستعمل الزيارة لدعم هذا الاتجاه وتذليل الصعوبات لدخول السوق، حيث يعطي موقع سلطنة عمان ميزة كبيرة في الاستثمار اللوجستي والسياحة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، وكل تلك فرص كبيرة بين البلدين.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن الطريق البري والمنفذ الحدودي الجديد بين البلدين، يساعد في انسياب السلع والخدمات بشكل كبير وكل هذه الظروف مواتية لزيادة التبادل التجاري.

وتوقع العجلان، أن تصبح السعودية قريباً الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان في ظل الزيارة والمنفذ الجديد.

وأشار عجلان العجلان، إلى أن رقم التبادل التجاري الحالي بين البلدين متواضع جدا ويمكن تجاوزه في الفترة القريبة في ظل تيسير إجراءات المناخ الاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى طرح وفد عماني مؤخراً فرصا استثمارية بنحو 15 مليار ريال عماني أمام المستثمرين السعوديين.

وتوقع رئيس الغرف السعودية، توقيع اتفاقيات عدة مشاريع خلال اجتماع اليوم، مشيراً إلى أن قيمة المشروع الواحد تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات ريال وبالتالي قد يصل إجمالي المشاريع إلى أكثر من 20 مليار ريال.

وأكد عجلان العجلان، أن القطاع الخاص السعودي مهتم بالاستثمار في سلطنة عمان في ظل موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها البشرية والعلاقات المتميزة بين البلدين، والتي تصب في زيادة الاستثمار بين البلدين.