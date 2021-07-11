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لماذا يشكل غير المحصنين ضد كورونا خطراً عالمياً؟

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لماذا يشكل غير المحصنين ضد كورونا خطراً عالمياً؟

متحولات كوفيد سببها الأشخاص غير المحصنين

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دبي - العربية.نت

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يمثل الأشخاص غير المحصنين خطراً يتجاوز صحتهم الشخصية، كما يقول أخصائيو الأمراض المعدية إنهم يشكلون أيضاً خطراً على الجميع إذا أصيبوا بفيروس كورونا، ذلك لأن المصدر الوحيد لمتغيرات فيروس كورونا الجديد هو جسم الشخص المصاب.

بدوره، قال الأستاذ في قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، الدكتور ويليام شافنر، لشبكة "CNN": "الأشخاص غير الملقحين مصانع متنوعة محتملة"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف شافنر: "كلما زاد عدد الأشخاص غير المطعمين، زادت فرص تكاثر الفيروس. عندما يحدث ذلك، فإنه يتغير، ويمكن أن يتسبب في حدوث طفرة متغيرة تكون أكثر خطورة في المستقبل".

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وتتحور جميع الفيروسات، وعلى الرغم من أن فيروس كورونا ليس معرضاً للطفرات بشكل خاص، إلا أنه يتغير ويتطور.

وعلى الرغم من أن معظم التغييرات لا تعني شيئاً للفيروس، وبعضها يمكن أن يضعفه. لكن في بعض الأحيان، يطور الفيروس طفرة عشوائية تمنحه ميزة - قابلية انتقال أفضل، على سبيل المثال، أو تكرار أكثر كفاءة، أو القدرة على إصابة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المضيفين.

وسوف تتفوق الفيروسات ذات الميزة على الفيروسات الأخرى، وستشكل في النهاية غالبية جزيئات الفيروسات التي تصيب شخصاً ما. إذا قام هذا الشخص المصاب بنقل الفيروس إلى شخص آخر، فسيتم نقله عبر النسخة الطافرة.

وإذا كان الإصدار المتحور ناجحاً بدرجة كافية، فإنه يصبح متغيراً، لكن على الفيروس أن يتكرر ليفعل ذلك، وهو الأمر الذي يوفره الشخص غير الملقح كفرصة للفيروس للتكاثر.

بدوره، قال عالم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، أندرو بيكوس: "مع ظهور الطفرات في الفيروسات، فإن الطفرات التي لا تزال موجودة هي التي تسهل انتشار الفيروس بين السكان". وأضاف "في كل مرة تتغير فيها الفيروسات، فإن ذلك يمنح الفيروس منصة مختلفة لإضافة المزيد من الطفرات. الآن لدينا فيروسات تنتشر بشكل أكثر كفاءة".

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