هذه توقعات كامكو إنفست لسعر برميل النفط هذا العام

قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست، عبدالله محمد الشارخ، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن أسعار النفط واصلت الارتفاع مؤخراً إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات، لتصبح فوق 75 دولاراً للبرميل.

وأضافت أن توقعات كامكو إنفست، تشير إلى أن تكون الأسعار عند 67 دولاراً للربع الثالث من العام الجاري، و70 دولاراً للربع الرابع من العام.

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وأوضح عبدالله الشارخ، أن ارتفاع عائدات النفط يؤدي إلى خفض العجز ويقلل بشكل كبير من متطلبات تمويل البنية التحتية للحكومات وبالتالي يوفر مناخا إيجابيا لزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لجزء كبير من حكومات دول الخليج ويلبي متطلبات التمويل المتعلقة بالوباء من خلال الإصدارات مثل تأجيل القروض وتخفيض الرسوم الحكومية.

وذكر رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست، أن إصدارات السندات الخضراء في دول مجلس التعاون لا تزال نادرة مقارنة بالسندات العادية، لكن كان هناك اتجاه متزايد تجاهها خلال العامين الماضيين ووفقا لتقرير بلومبيرغ، بلغت إصدارات السندات الخضراء بالمنطقة 313 مليون دولار هذا العام مقارنة بنحو ملياري دولار في 2020، و1.3 مليار دولار في العام 2019.

وأشار عبدالله محمد الشارخ، إلى أن سوق السندات الخضراء في دول التعاون لا يزال في طور النشأة، ولكن مع زيادة تواجد المستثمرين الدوليين المهتمين بمعايير الحوكمة الجديدة فإن الطلب على السندات الخضراء يرتفع.

وأوضح أن متطلبات التمويل في أسواق الأسهم تتجلى مع إعلان عدد من الاكتتابات الأولية العامة مؤخراً، بينما أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا توفر حافزاً كبير للاستفادة من أسواق الدخل الثابت وتلبية متطلبات الاستثمار.

وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من هذا العام ارتفعت إصدارات الشركات بنسبة 60% على أساس سنوي، بينما انخفضت إصدارات الحكومات 40%، إذ بلغ إجمالي الإصدارات بالنصف الأول من العام الجاري 80 مليار دولار.

وتابع: "يتوقع أن تبلغ متطلبات إعادة تمويل ديون في النصف الثاني من العام الجاري 22 مليار دولار، ولذلك من المتوقع أن تتجاوز الإصدارات حاجز 100 مليار دولار هذا العام".