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هل ارتفاع أسعار أسهم سوق أبوظبي مبررة؟

سوق أبوظبي

هل ارتفاع أسعار أسهم سوق أبوظبي مبررة؟

النموذج المطبق في سوق أبوظبي بدأ منذ بداية العام الحالي

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دبي - العربية.نت

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قال مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن هناك انتفاضة واضحة من حيث الأحجام السعرية والإدراجات الجديدة وإعادة تنشيط الشركات غير النشطة.

وأضاف الخطيب خلال مقابلة مع "العربية"، أن الهدف من هذا الموضوع أن تكون القيمة السوقية ضخمة ويكون الاستهداف فيها من قبل مستثمرين أجانب سواء محافظ استثمارية أو أفراد.

أشار إلى أن النموذج المطبق في سوق أبوظبي بدأ منذ بداية العام الحالي، مع تعيين صانع الاستقرار السعري عن طريق شركة إيه دي كيو التابعة لحكومة أبوظبي.

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وتحدث أن "الخطة بدأت بإيجاد نطاق سعري معين بالشركات، وكذلك تم تطبيق نموذج جديد استهداف الشركات ذات القيمة السعرية المنخفضة وذات عدد الأسهم القليلة وتم الاستحواذ على معظم هذه الشركات وتم إعادة إيجاد حلول لنشاطها الحالي وإطلاق أنشطة جديدة أيضا".

ولفت إلى وجود اندماجات عديدة بمثل هذه الشركات وبالتالي تم تغيير هيكلتها بشكل واضح، وطبقت هذه الخطة على الشركات الصغيرة ولكن في نفس الوقت لم يتم إهمال الشركات الكبرى مثل البنوك والعقار وتم ضخ مزيد من السيولة فيها.

وتابع الخطيب: "أن عام 2021 أخرج خطة إعادة استهداف سوق أبوظبي بشكل واضح بعكس ما نراه من الهدوء في سوق دبي".

وذكر مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، أن ارتفاع الأسعار القوى غير مبرر، بالنظر إلى النتائج المالية الحالية.

وقال الخطيب إن تركيبة الاستهداف تظهر أن هذه الشركات مستهدفة ومملوكة من قبل طرف أو طرفين بالحد الأقصى بنسب تتفاوت بين 80% إلى 90% وبالتالي التداول الحر أصبح منخفض لذلك يكون التحكم فيها منوط بتحركات الأشخاص وهم أصحاب القرار في حركة السهم.

ونوه إلى أن التقييمات بسوق أبوظبي مرتفعة بلا شك بحاجة إلى انتفاضة بالأرباح حتى تترجم هذه الأسعار، مضيفا: "السوق بحاجة للتصحيح جيد جدا أو تغير في الأرباح بشكل نمطي كبير حتى يبرر هذه الأرقام.

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