حرائق مستعصية.. هل السيارات الكهربائية آمنة؟

شهد الأسبوع الماضي حريقا جديدا في سيارة شيفروليه بولت 2019 كهربائية مملوكة لسيناتور من ولاية فيرمونت الأميركية، فضلاً عن حريق آخر لسيارة تسلا طراز S Plaid في إحدى ضواحي فيلادلفيا، والتي يُقال إنها "اشتعلت تلقائياً".

يحظى حريق Chevy Bolt بأكبر قدر من الاهتمام لأنه حدث بعد أن أصدرت جنرال موتورز استدعاءً عالمياً بسبب مخاطر الحريق، كما يأتي في أعقاب العديد من حرائق سيارات بولت.

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ومن المقرر أن ترسل كل من جنرال موتورز والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) فرقاً للتحقيق في الحريق الأسبوع المقبل، وفقاً لما ذكره صاحب السيارة التي تعرضت للحريق السيناتور، تيموثي بريغلين.

قال بريغلين، إن الحريق حدث على الرغم من أنه حصل على تحديث البرنامج الذي كان من المفترض أن يصلح مشكلة حريق البطارية، وفقاً لما ذكرته "فوربس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبالرغم من الحريق، إلا أنه قال "لا أعتقد أن هناك أي شك في أن المركبات الكهربائية هي سيارات المستقبل. فقيادتها أسهل، وأقل تكلفة، وأفضل بالنسبة للمناخ، ومشكلة البطارية سيتم حلها".

من جهتها، أصدرت جنرال موتورز بيانا قالت فيه: "لحسن الحظ، لم تقع إصابات نتيجة هذا الحادث. لقد تواصلنا مع العميل ونحقق بنشاط في الحادث ونجمع معلومات إضافية لفهم الظروف المحددة".

ويأتي التركيز على حرائق السيارات الكهربائية على الرغم من قِدم حرائق السيارات بشكل عام، وذلك لعدم وضوح السبب وراء اشتعال السيارات الكهربائية ولماذا يصعب إخماد الحرائق في كثير من الأحيان.

وهو ما يطرح السؤال حول نسب تكرار حرائق السيارات الكهربائية مقابل سيارات الاحتراق الداخلي بأشكالها التقليدية.

وقدمت تسلا الإجابة عن هذا السؤال باستخدام البيانات التي جمعتها، مشيرة إلى أنه من عام 2012 إلى عام 2020، كان هناك حريق واحد تقريباً في سيارة تسلا مقابل كل 205 ملايين ميل يتم قطعها. وبالمقارنة، تظهر البيانات من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) والولايات المتحدة أنه يحدث حريق في السيارات في الولايات المتحدة لكل 19 مليون ميل يتم قطعها بالسيارات التقليدية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز أمان السيارات بواشنطن، جيسون ك. ليفين: "لا يوجد مصدر بيانات شامل ندركه" بمقدوره المقارنة بين حرائق السيارات الكهربائية وسيارات وقود الاحتراق.

وتكمن المشكلة الأخرى في السيارات الكهربائية في كمية المياه الضرورية لإطفاء الحريق، حيث يستخدم نحو 30 ألف جالون من المياه مقابل 300 جالون مياه للسيارات التقليدية، وهو ما يعني 100 ضعف حجم المياه المستهلكة لإطفائها، ويرجع السبب إلى الحاجة لتبريد بطارية السيارة في المقام الأول.