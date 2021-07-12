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سباق أصحاب المليارات إلى الفضاء يحتدم.. و"برانسون" بالصدارة

الفضاء

سباق أصحاب المليارات إلى الفضاء يحتدم.. و"برانسون" بالصدارة

سوق السفر إلى الفضاء يقدر بـ3 مليارات دولار بحلول 2030

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دبي - العربية.نت

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سباق أصحاب المليارات إلى الفضاء ربحه مؤسس مجموعة Virgin ، ريتشارد برانسون الذي أكمل بنجاح رحلته الأولى على متن صاروخ شركته Virgin Galactic أمس بعد 17 عاما على تأسيس الشركة.

وتعتزم Virgin Galactic إتمام رحلتين تجريبيتين إضافيتين في الأشهر المقبلة قبل بدء التشغيل التجاري في 2022.

وأكد برانسون أن 600 من أثرياء العالم حجزوا تذاكر إلى الفضاء بسعر 250 ألف دولار للتذكرة لكن الهدف في النهاية تخفيض التكلفة إلى نحو 40 ألف دولار للتذكرة.

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وينطلق JEFF BEZOS مؤسس أمازون إلى الفضاء في العشرين من يوليو الجاري، على متن صاروخ شركته "BLUE ORIGIN" فيما يتهيأ إيلون ماسك لإطلاق صاروخ شركته SpaceX إلى الفضاء في سبتمبر، لكنه لن يكون على متنه.

ويقدر بنك UBS القيمة المحتملة لسوق السياحة الفضائية بـ3 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030.

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