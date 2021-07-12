لمنافسة تيك توك.. "يوتيوب" تطلق تطبيقاً جديداً في الشرق الأوسط

كشفت شركة يوتيوب YouTube اليوم الاثنين، عن إطلاق النسخة التجريبية من ميزة "فيديوهات YouTube القصيرة" (YouTube Shorts) في عدد من الدول العربية، وهي تجربة جديدة تتيح للمستخدمين تصوير فيديوهات قصيرة وملفتة باستخدام هواتفهم الجوّالة، لمنافسة تطبيق "تيك توك".

وكانت YouTube قد أعلنت عن هذه المنصة للمرّة الأولى في شهر سبتمبر 2020، ووسّعت انتشارها منذ ذلك الحين إلى 26 دولة، وستكون متاحة اليوم في أكثر من 100 بلد تتوفّر فيه منصة YouTube الأساسية، من بينها بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ووفقاً لبيان اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن التطبيق الجديد سيمكّن المستخدمين حول العالم الآن وللمرة الأولى من الحصول على أدوات إنشاء الفيديوهات القصيرة، والتي تشمل كاميرا متعددة الأجزاء لربط عدة مقاطع فيديو معًا، بالإضافة إلى ميزات مثل التسجيل مع موسيقى تصويرية والتحكم في سرعة العرض وغير ذلك.

قال مسؤول المنتجات العالمية في "فيديوهات YouTube القصيرة"، تود شيرمان: "نريد أن يحظى الجميع بتجربة سلسة وممتعة عند إنشاء الفيديوهات القصيرة من خلال YouTube Shorts. وبينما نواصل العمل على بناء هذه التجربة جنبًا إلى جنب مع منشئي المحتوى والفنانين، سنحرص على إضافة المزيد من الميزات التي ستفيد المستخدمين".

من جانبه، قال طارق أمين، مدير YouTube في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نجح منشؤو المحتوى المتحدّثون باللغة العربية على YouTube في تقديم فيديوهات وعروض بث مباشرة كسرت أرقامًا قياسية وساهمت في جمع الملايين لدعم القضايا الإنسانية وكذلك بناء مجتمعات قوية تتابع المحتوى الخاص بهم. ومن شأن منصة "فيديوهات YouTube القصيرة" أن توفّر لهم أداة أخرى رائعة لمواصلة سرد قصصهم والتعبير عن إبداعاتهم بأسلوب مميّز".

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد مشاهدات فيديوهات YouTube القصيرة يوميًا قد تخطّى 6.5 مليار مشاهدة حتّى الآن على مستوى العالم.

يأتي ذلك، فيما دفعت يوتيوب لمنشئي المحتوى خلال السنوات الثلاثة الماضية، أكثر من 30 مليار دولار.

ولم تحدد يوتيوب موعد إطلاق النسخة الرسمية من التطبيق عالمياً.