ماسك يشتري تذكرة لرحلة فضائية خاصة تعرف على قيمتها!

وفي الوقت الذي تتنافس فيه شركة رجل الأعمال ريتشارد برانسون، فيرجين كلاكتيك، مع بلو أوريغين التابعة للملياردير، جيف بيزوس، كشفت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال أن إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس الذي يسعى بدوره للسياحة الفضائية، حصل على تذكرة خاصة به من شركة فيرجين كلاكتيك Virgin Galactic.

وسافر برانسون إلى حافة الفضاء على متن مركبة Virgin Galactic والتي أقلعت من نيو مكسيكو يوم الأحد. وتأمل شركة فيرجين كلاكتيك Virgin Galactic أن يؤدي الإطلاق الناجح إلى زيادة الطلب على التذاكر في الرحلات اللاحقة عندما تبدأ الشركة في تقديم الرحلات للجمهور.

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وقال متحدث باسم الشركة إن ماسك اشترى تذكرة لرحلته الفضائية الخاصة. ومن غير الواضح المدة التي سينتظرها ماسك في قائمة الانتظار للحصول على فرصة للسفر.

بدورها، قالت شركة فيرجين إن تذاكرها بيعت مقابل 250 ألف دولار لكل منها، وقد جمعت الشركة 80 مليون دولار من المبيعات.

وفي مقابلة سابقة أجرتها صنداي تايمز بلندن، أقر برانسون بالشراء: وقال "إيلون صديق وربما سأسافر على إحدى مركباته الفضائية يوماً ما".

وصباح الأحد غرد برانسون بصورة تجمعه مع ماسك قائلا "من الرائع أن نبدأ الصباح مع صديق".

ومن المقرر أن ترسل شركة بلو اوريغين، بيزوس إلى الفضاء في وقت لاحق من هذا الشهر.