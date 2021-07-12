ما النظام التأميني الجديد للمباني السكنية في السعودية؟

بدأ اليوم في السعودية تطبيق نظام التأمين على العيوب الخفية في المباني السكنية، بالتزامن مع بدء تطبيق كود البناء الجديد مطلع الشهر الجاري.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين، فواز الحجي، إن إقرار منتج التأمين على عيوب البناء من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بعد اعتماد الوثيقة الأساسية من قبل البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء بالتوازي مع إقرار كود البناء السعودي.

مادة اعلانية

وأضاف الحجي في مقابلة مع "العربية"، أن النظام الجديد عبارة عن منتج موجه بشكل رئيس لشركات المقاولات بحيث ينص على استيفاء المقاول بعض المتطلبات والشروط قبل الحصول على شهادة التأمين.

وذكر الحجي أن هذه الشروط تتضمن بيانات المقاول المسؤول عن الإنشاء، وبيانات مالك العقار وبيانات المكتب الهندسي والشركة المشرفة مع وصف تفصيلي للمشروع وتقرير مفصل عن فحص التربة وإجمالي التكلفة الإنشائية.



وأفاد بأن هذا المنتج التأميني يغطي مدة 10 سنوات بعد انتهاء إنشاء المشروع، ويهدف إلى حماية المبنى من أي تصدعات أو انهيارات.

ولفت الحجي إلى أن الوثيقة تعوض عن أي ضرر بالمبنى حتى وإن كانت الأضرار تعتبر ضمن التشطيبات النهائية والسيراميك والدهانات، بالإضافة إلى بعض الإضافات التي يطلبها المتقدم للحصول على الوثيقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين، إن التطوير بدأ بشكل مرحلي مع نهاية عام 2020 وكانت البداية على المباني التجارية تحديدا، وتم إصدار عدد من الوثائق بعد استيفاء كافة الشروط الخاصة للحصول على شهادة التأمين.

وتابع: "بدأ التطبيق على المباني السكنية منذ بداية شهر يوليو 2021 وتشمل جميع المباني السكنية بما يتضمن الفلل سواء كانت كبيرة أو صغيرة".

وذكر الحجي أنه تم اختيار مبدأ المشاركة بالتأمين وهو المتعارف عليه فنيا نظرا لضخامة المتوقع لأننا نتحدث عن جميع المباني السكنية على مستوى المملكة.

ونوه إلى أن شركات التأمين أنهت كافة الاستعدادات الفنية والتقنية بنهاية العام الماضي، مؤكدا أن وجود منتجات تأمينية جديدة خطوة إيجابية يستفيد منها القطاع ويصنع محفظة تأمينية ضخمة من نوع جديد.

وحول التأثيرات المتوقعة للمقاولين، أوضح أن التكلفة المقدرة تبنى على التكلفة الأساسية للمشروع والتي تتراوح بين 1% إلى 1.5% من إجمالي تكلفة المشروع ككل، وتسدد على دفعات على مدار 10 سنوات، الدفعة الأولى بنسبة 30% عند تقديم طلب شهادة التأمين وبعدها يتم دفع 70% بعد اكتمال المشروع.