هذه أسباب هبوط تداولات سوق الكويت الشهر الحالي

قال مساعد نائب رئيس قسم التداول في شركة الاستثمارات الوطنية، علي العلي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن سوق الأسهم الكويتية يشهد حالياً انخفاضاً في نسبة التداول مقارنة بالشهر الماضي التي تراوحت بين 60 و70 مليون دينار وكانت مصحوبة بارتفاع أسعار النفط وفتح الأنشطة الاقتصادية من بعد إغلاقها بسبب كورونا.

وأضاف أنه منذ بداية الشهر الحالي هبطت نسبة التداولات، وهو ما يعود إلى دخول الفترة الصيفية ودخول عطلة عيد الأضحى، المتوقعة لمدة أسبوع.

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وأشار إلى أنه منذ بداية العام حدثت مضاربات على كثير من الأسهم وأغلبها في السوق الرئيسية، ولذلك أخذت حقها في الارتفاع، لكن "بالمجمل رأينا ثبات على تداولات البنوك، المُنتظر إعلان نتائجها للنصف الأول من العام الجاري عقب إجازة عيد الأضحى".

وأوضح علي العلي أنه يتوقع نمو أرباح البنوك الكويتية في النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة على أساس سنوي، لافتاً إلى أن الربع الثاني من 2020 كان الأكثر تأثراً بجائحة كورونا وشهد إغلاقاً كاملاً في الكويت وبالتالي حدث انخفاض كبير في الأرباح.

وأشار إلى أن سهم هيومن سوفت شهد عمليات بيع كبيرة بسبب تقارير عن انخفاض عدد الطلبة في العام الدراسي الجديد بنسبة 33%.