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"تيك توك" تتخلى عن خطة الاكتتاب العام بعد تحذيرات صينية

تيك توك (شترستوك)
تيك توك
تيك توك

"تيك توك" تتخلى عن خطة الاكتتاب العام بعد تحذيرات صينية

تقييم تيك توك وصل إلى 180 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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أوقفت شركة بيت دانس ByteDance Ltd، المالك الصيني لتطبيق تيك توك الشهير للفيديو القصير TikTok، إلى أجل غير مسمى نواياها للإدراج في الخارج في وقت سابق من هذا العام بعد أن طلب المسؤولون الحكوميون من الشركة التركيز على معالجة مخاطر أمن البيانات.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر، إن الشركة التي وصل تقييمها إلى 180 مليار دولار وفقاً لأخر جولة تمويل في ديسمبر، تدرس طرحاً عاماً أولياً لجميع أو بعض أعمالها في الولايات المتحدة. أو هونغ كونغ، إلا أن تلك الخطط تم إيقافها بعد تحذير من المنظمين الصينيين.

ووفقاً للمصادر التي تحدثت لصحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليها "العربية.نت"، فقد رأى مؤسس الشركة، زانغ يامينغ، أنه من الحكمة، تجميد خطط الطرح، بعد اجتماعات مع منظمي الفضاء الإلكتروني والأوراق المالية، حيث طالبوا فيها الشركة التركيز على معالجة مخاطر أمن البيانات وغيرها من القضايا.

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فيما ساق أحد المصادر سبباً أخر لتأجيل الطرح، خاصة وأن الشركة لم يكن لديها مدير مالي في ذلك الوقت.

يتناقض نهج بيت دانس الحذر مع شركة "ديدي غلوبال" Didi Global للنقل التشاركي، والتي تم تحذيرها من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بعدم القيام بذلك، وسط مخاوف من أن بعض بياناته قد تقع في أيدي أجنبية.

لم تستجب إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، وهي جهة تنظيم الإنترنت في البلاد، وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لطلبات التعليق.

تعمل السلطات الصينية على تشديد الإنفاذ على شركات التكنولوجيا في البلاد منذ نوفمبر، من خلال حملة شاملة لمكافحة الاحتكار، وقواعد جديدة للتحكم في جمع البيانات وممارسات الأمن السيبراني.

كان أحد المخاوف في بكين هو أن البيانات التي جمعتها شركات التكنولوجيا الصينية يمكن أن تتعرض للخطر نتيجة الإفصاح الأكبر المرتبط بالولايات المتحدة.

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