الصحة العالمية: متغير دلتا لا يؤثر على هذه الفئة

لا يزال الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19 يصابون بالمتحوّر دلتا، لكن مسؤولي الصحة العالمية قالوا إن الجرعات تحمي معظم الناس من الإصابة بأمراض خطيرة أو الموت جراء الإصابة.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة سوميا سواميناثان، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: "هناك تقارير قادمة تفيد بأن الأشخاص الذين تم تلقيحهم ومصابون بمتغير دلتا يعانون من التهابات خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض".

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مع ذلك، فإن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع في بعض أنحاء العالم، حيث تكون معدلات التطعيم منخفضة في الغالب وينتشر متغير دلتا شديد العدوى، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

في الولايات المتحدة، قال المسؤولون إن جميع حالات دخول المستشفى والوفيات الأخيرة من كوفيد_19 كانت تحدث بين الأشخاص غير المطعمين. كما أن حوالي 75% من الأشخاص الذين يموتون أو يدخلون المستشفى بعد التطعيم تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وفقاً لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا.

بدوره قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسيوس: "تنتشر سلالة دلتا في جميع أنحاء العالم بوتيرة شديدة السرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحالات والوفيات".

وأضاف: "هذا لا يحدث بنفس الدرجة في كل مكان، فنحن في خضم جائحة متنامية ذات مسارين حيث يتباعد الأثرياء والفقراء داخل البلدان وفيما بينها بشكل متزايد في الأماكن التي تتمتع بتغطية تطعيم عالية".

وقال أيضاً إن البديل ينتشر بسرعة ويصيب الأشخاص غير المحميين والضعفاء.

وحذرت سواميناثان من أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يزالون معرضين للإصابة بفيروس كورونا ونقله إلى الآخرين، وهذا هو السبب في أن مسؤولي منظمة الصحة العالمية يحثون الناس على الاستمرار في ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي. وأضافت: "لكن من المؤكد أنه يقلل من فرص دخولك إلى المستشفى والوفاة بشكل كبير".

وأظهرت بعض الدراسات أن المصابين بفيروس كوفيد-19 بعد التطعيم ينتجون فيروسات أقل بكثير من غير الملقحين، مما يقلل من خطر انتقال الفيروس للآخرين، فيما قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لفهم تأثير اللقاحات على قابلية الانتقال.