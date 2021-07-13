بعد الصعود الصاروخي.. بيتكوين واحدة من أسوأ فئات الأصول أداءً لهذا العام

ارتفعت عملة بيتكوين بحوالي 16% هذا العام حتى الآن، إلا أن الوصول إلى هذا العائد لم يكن بالأمر السهل، حيث اكتسبت العملة المشفرة أكثر من 115% بين يناير وحتى أبريل قبل أن تنخفض بأكثر من 50%.

تشير قائمة معدلة أعدها بنك الاستثمار غولدمان ساكس، لعائدات فئات الأصول مرجحة بالمخاطر، أن بيتكوين لم تكن بين الأفضل خلال العام.

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ووفقاً للقائمة التي تم إعدادها من محللي غولدمان ساكس، فإن العائدات المعدلة حسب المخاطر حسب فئة الأصول، تحتل بيتكوين مركزاً منخفضاً بالقرب من القاع في الوقت الحالي.

وبشكل أساسي عندما يتم إعادة ترجيح العوائد بالتقلبات في سعر بيتكوين للحصول على ما يعرف بالنسبة الحادة Sharpe ratio، يكون أداء بيتكوين أفضل قليلاً من الذهب أو سندات الخزانة، ولكنه أسوأ بكثير من أي شيء في مجال الأسهم، حيث تجاوز الصفر بقليل ليسجل 0.2%.

وعلى الرغم من أن بعض المدافعين عن بيتكوين كـ "مخزن للقيمة" قد يعزون أنفسهم بتوفق العملة المشفرة على سندات الخزانة، فإن حقيقة الأمر هي أن الناس عادةً لا يهتمون بسندات الخزانة من أجل رفع قيمة رأس المال، بينما هم كذلك مع بيتكوين.

Bitcoin is not an asset class Joe, and you know this.



Bitcoin is one of the worst performing assets within a broader digital assets asset class, and the asset class itself is up +100-300% depending on how you measure it. https://t.co/9jBEVGCr8B pic.twitter.com/IaNxe1JR6z — Jeff Dorman, CFA (@jdorman81) July 12, 2021

وبالطبع، يجادل البعض بأن بيتكوين ليست فئة أصول، وأنه يجب بدلاً من ذلك وصف فئة الأصول بأنها "عملة مشفرة". في هذه الحالة، تعد بيتكوين واحدة من أسوأ العملات المشفرة أداءً خلال العام. حيث رد المحلل جيف دورمان، الحاصل على شهادة CFA، أن بيتكوين ليست أحد فئات الأصول، لكنها أسواء العملات المشفرة أداءً خلال العام، إلا أن الأصول الرقمية في حد ذاتها كانت الأفضل وتراوح عائدها بين 100% و 300%.