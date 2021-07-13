بين الأغلى على الإطلاق.. بيع ألماسة "البتراء" مقابل مليون دولار للقيراط

باعت شركة بترا دايموندز Petra Diamonds Ltd جوهرة زرقاء بوزن 39.3 قيراط بأكثر من 40 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أغلى قطع الألماس الخام على الإطلاق.

وباعت شركة التعدين الصغيرة الماس الأزرق الاستثنائي من النوع IIb إلى مشروع مشترك بين أكبر منتج للألماس في العالم، شركة دي بيرز وشركة دياكور وهي شركة تجارية مملوكة لعائلة الملياردير شتاينميتز، بحسب ما تم الإعلان عنه أمس الاثنين.

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ووصل سعر الحجر إلى ما يزيد قليلاً عن مليون دولار للقيراط الواحد وهو أغلى جوهرة بيعت لـ"البتراء" على الإطلاق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعثرت شركة بترا على الألماس في منجم كولينان في جنوب إفريقيا في أبريل. حيث يشتهر المنجم، الذي كان مملوكاً لشركة دي بيرز De Beers، بالحجارة الكبيرة والزرقاء وكان المكان الذي تم فيه العثور على أكبر ألماسة في العالم في عام 1905. وتعد الأحجار الزرقاء من بين أكثر الأحجار ندرة وقيمة.

ويعد البيع خبراً جيداً لـ"بترا"، التي اضطرت إلى إعادة هيكلة ديونها العام الماضي، عندما أدت أزمة كوفيد-19 إلى توقف الصناعة في وقت كانت الشركة تواجه بالفعل جبلاً من الديون وانخفاض أسعار الألماس.

وأغلقت الأسهم، التي كانت تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار، على ارتفاع بنسبة 1.1% يوم الاثنين.