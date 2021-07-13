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جي بي مورغان يسجل أرباحاً فصلية قياسية بزيادة 153%

جي بي مورغان
جي بي مورغان
وول ستريت

جي بي مورغان يسجل أرباحاً فصلية قياسية بزيادة 153%

تحرير الاحتياطيات والصفقات دعما نمو الأرباح 153%

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح بنك الاستثمار جي بي مورغان في الربع الثاني من العام الحالي بـ 153%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ليصل إلى 11.9 مليار دولار، متجاوزا التوقعات.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى زيادة أنشطة صفقات الاندماج والاستحواذ، فضلا عن تحرير مزيد من الاحتياطيات التي جُنبت العام الماضي لتغطية تخلف محتمل عن سداد قروض بسبب الجائحة.

لكن البنك سجل تراجعا في إيرادات التداولات مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

كذلك ارتفع صافي أرباح بنك غولدمان ساكس في الربع الثاني بنسبة 137% على أساس سنوي، مسجلا 5.4 مليار دولار، ليفوق متوسط التوقعات.

كما عزا البنك نمو الأرباح إلى تسجيله عمولات قياسية من صفقات الاندماج والاستحواذ عالميا.

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