صفقة روسية كبرى للقاحات.. والتطعيم غير إجباري في ألمانيا

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن من الصعب الوصول لنسبة تطعيم 85% للأفراد بين 18-59 عاما موضحة أن بلادها لا تخطط للتطعيمات الإجبارية للمواطنين الألمان.

من جانبها وقعت روسيا صفقة مع أكبر صانع لقاحات في العالم لزيادة الإنتاج السنوي من جرعات لقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا بمقدار 300 مليون جرعة، في الهند.

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ويهدف معهد مصل الهند، الذي ينتج بالفعل لقاح أسترازينيكا، إلى تسليم الدفعة الأولى من Sputnik V بحلول سبتمبر، وفقاً لبيان مشترك بين الشركة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF الذي تديره الدولة، والمسؤول عن المبيعات الخارجية.

يأتي ذلك، بعد أن كانت إمدادات Sputnik V في الهند بطيئة في الوصول إلى السوق، على الرغم من الاتفاقات مع نصف دزينة من الشركات المصنعة المحلية لإنتاج أكثر من 850 مليون جرعة في البلاد سنوياً.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ RDIF، كيريل ديميترييف: "هذه الشراكة الاستراتيجية هي خطوة رئيسية لزيادة قدراتنا الإنتاجية بشكل كبير".

كان عدد من العملاء الأجانب، من الأرجنتين والمكسيك إلى الفلبين، قد اشتكى من صعوبات في الحصول على الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك في هذا الشهر، وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن الفجوة بين الجرعتين يمكن أن تمتد إلى 180 يوماً أو 6 أشهر وتبقى فعالة.

كان الطلب الروسي على اللقاح، المتوفر على نطاق واسع منذ أوائل العام، بطيئاً في البداية بسبب شكوك الجمهور، لكنه زاد بعد أن أدخل عدد من المناطق التطعيمات الإلزامية بدءاً من يونيو.

ويعتمد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، على الهند والصين وكوريا الجنوبية كمراكز إنتاج لطموحاته العالمية، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يبدأ الكثير من الإنتاج حتى وقت لاحق من هذا العام.

فيما قال الرئيس التنفيذي لمعهد مصل الهند، أدار بوناوالا الشهر الماضي، إن شركته تعمل على بناء قدراتها التصنيعية، وزيادة الإنتاج من 50 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في يناير إلى حوالي 90 مليون في يونيو. وجنباً إلى جنب مع صفقات إنتاج لقاحات أسترازينيكا، وسبوتنيك، فقد بدأ معهد مصل الهند في إنتاج لقاح شركة نوفافاكس قبل حصوله على موافقة تنظيمية متوقعة.

ومع ذلك، مع تلقيح 5.3% فقط من سكان الهند بشكل كامل، وفقاً لمؤشر بلومبرغ لتتبع اللقاحات، قال بوناوالا في مايو إن الهند من المرجح أن تبدأ الصادرات في نهاية العام فقط.