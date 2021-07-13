مصر.. أرباح "التجاري الدولي" ترتفع 24% في الربع الثاني

نمت الأرباح الصافية المجمعة للبنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المدرجة في البورصة المصرية، بنسبة 24% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 3.2 مليار جنيه.

وتراجعت مخصصات خسائر القروض 69% بالربع الثاني على أساس سنوي إلى 318 مليون جنيه.

مادة اعلانية

أما بنهاية النصف الأول من العام الحالي فقد نمت الأرباح الصافية 22% إلى 6 مليارات جنيه، علما أن مخصصات خسائر القروض تراجعت 55% بنهاية أول ستة أشهر من السنة لتبلغ مليار جنيه.

من جانبه، قال المحلل المالي في شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إسلام عبد العاطي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إنه بالرغم من تحقيق البنك التجاري الدولي طفرة في نمو أرباحه بلغت 22% في النصف الأول، فإنه سجل انخفاضاً في إجمالي العائد الخاص بالبنك بلغ 6%، لكن عوضه تخفيض المخصصات بنحو 55%.

وأضاف إسلام عبدالعاطي، أن تخفيض المخصصات أداة في يد البنك لضبط القوائم المالية، وكان يتوقع أن تكون نتائج أعمال البنك أفضل من ذلك.

وأشار المحلل المالي في شركة بايونيرز، إلى أن أداء سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية جيد اليوم، لا سيما أنه السهم الأبرز في السوق ويؤثر على أداء السوق ككل، وارتفاعه يساهم في تدعيم أداء السوق.

وفي سياق آخر، قال إسلام عبدالعاطي، إن مجلس إدارة البورصة المصرية المزمع انتخابه غداً يشهد ترشح وجوه جديدة وشباب يمكن أن يساهموا في تطوير أداء السوق وتطوير الأدوات المالية الحالية، ولذلك تأثيره سيكون إيجابياً على المدى المتوسط.

وأضاف عبدالعاطي، أنه في الوقت ذاته، يوجد موسم إجازات طويل خلال الفترة القادمة وتنفيذ المحافظ لبعض التصفيات يؤثر بشكل سلبي على السوق، مشيراً إلى تركز السيولة مؤخراً في أسهم معينة دون التوزع على باقي أسهم السوق وتركزها في المؤشر السبعيني الذي سجل أداء ملحوظ بينما لم تكون السيولة كبيرة في المؤشر الرئيسي.

وأوضح المحلل المالي في بايونيرز، أن التضخم الكبير في أسهم السبعيني يدفع السيولة لإمكانية تتحرك إلى الثلاثيني، مضيفاً أن السيولة ليست مفتقدة في السوق والتداولات يوميا فوق مليار جنيه ومع تحسن أداء التجاري الدولي فوق 50 جنيه، ستبدأ السيولة تتوزع مرة أخرى بشكل أكثر كفاءة بما يخدم السوق.