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منصة "صبّار" المختصة في التوظيف المرن تحصل على استثمار بـ 4 ملايين دولار

شركات

منصة "صبّار" المختصة في التوظيف المرن تحصل على استثمار بـ 4 ملايين دولار

المديهيم: المنصة وفرت 35 ألف فرصة عمل مرنة خلال سنة في السعودية

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دبي - سمر الماشطة

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أغلقت منصة "صبّار" المختصصة في التوظيف المرن في قطاع الضيافة والترفيه والبيع بالتجزئة اليوم الثلاثاء، جولة استثمارية من فئة Pre-Series A بقيمة أربعة ملايين دولار بقيادة صندوق الاستثمار الجريء STV، وبمشاركة مستثمرين سابقين، هما صندوقا دراية وسيدرا.

وفي لقاء خاص مع "العربية"، أكد الشريك المؤسس ومدير تطوير الأعمال والشراكات في منصة "صبار"، عبد الرحمن المديهيم، أن الشركة وفرت 35 ألف فرصة عمل مرنة خلال سنة في السعودية في قطاع الضيافة والترفيه والبيع بالتجزئة، وأن هناك حالياً 100 ألف وظيفة في قطاع الضيافة السعودي، منها 40 إلى 50 ألف وظيفة للسعوديين في قطاع المطاعم والمقاهي.

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وتأمل الشركة في أن تصل نسبة العمل المرن في السعودية إلى ما بين 10% و15% قريباً.

ويقدر حجم سوق العمل المرن والمؤقت بـ41 مليار ريال سعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتزم شركة "صبّار" استخدام هذا التمويل لتعزيز خطط توسعها وتغطية قطاعات جديدة مثل القطاع السياحي، واللوجستي، وإدارة المخازن.

ومع وجود أكثر من 70 ألف باحث عن عمل مسجل في قائمة الانتظار، تهدف الشركة الناشئة إلى تغيير الوضع الراهن للوظائف التشغيلية وتقديم قوى عاملة مرنة ومؤهلة، مع تطوير مهاراتهم بشكل مستمر وتوفير مزايا مشابهة لمزايا الوظائف بالدوام كامل.

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