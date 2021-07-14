نصف مبيعات "فولكس فاغن" كهربائية بحلول هذا الموعد!

من المتوقع أن تكون نصف مبيعات فولكس فاغن من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بحلول عام 2030، بحسب ما أفادت به شركة صناعة السيارات الألمانية يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة، إنه بحلول عام 2040، فإن ما يقرب من 100% من سياراتها الجديدة في الأسواق الرئيسية يجب أن تكون مركبات عديمة الانبعاثات.

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وتعد هذه الأهداف جزءاً من هدف فولكس فاغن الأوسع نطاقاً للحياد الكربوني التام بحلول عام 2050.

وقالت الشركة إنها ستعمل على تطوير برمجيات للمساعدة في زيادة الأرباح، لأنها تركز على تحويل مركباتها من محركات الاحتراق الداخلي – السيارات التقليدية - إلى العمل بالبطاريات.

وخصصت فولكس فاغن 86.4 مليار دولار لتطوير التقنيات المستقبلية بين عامي 2021 و2025، والتي تشكل 50% من إجمالي استثمارات الشركة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن، هربرت ديس: "بحلول عام 2030، سيكون عالم التنقل قد تغير كثيراً، إلى حد كبير، أود أن أقول أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "السيارات تقترب من الاستقلالية، والعديد من السيارات ستقود بشكل مستقل، وسيكون لدينا نصيب كبير من المركبات الكهربائية، كما ستزداد إمكانية التنقل كخدمة".

أعلنت فولكس فاغن أيضاً أنها تطور ثلاث منصات برمجية، بهدف تطوير منصة برمجية واحدة يمكن استخدامها في جميع سيارات مجموعة فولكس فاغن بحلول عام 2025، حيث قال مطورو التكنولوجيا، إن البرمجيات يمكن أن تصبح مصدراً رئيسياً للدخل لصناعة السيارات بحلول عام 2030، مع توقع تشغيل ما يصل إلى 40 مليون مركبة على منصات برامج المجموعة خلال العقد المقبل.

وتقوم شركة البرمجيات CARIAD التابعة لشركة فولكس فاغن حالياً بتطوير منصات برمجية توفر ميزات مختلفة، مثل نظام المعلومات والترفيه الموحد والقدرة على تسليم أدوات التحكم في التوجيه إلى السيارة.

وفي محاولة أخرى لتعزيز عروضها من السيارات الكهربائية، أعلنت فولكس فاغن أنها ستنشئ "سلسلة إمداد بطاريات خاضعة للرقابة"، حيث ستقدم تنسيقاً موحداً للبطارية وستفتتح 6 مصانع عملاقة عبر أوروبا بحلول عام 2030.

سيتم تشغيل أول مصنع في Skellefteå، بالسويد، بواسطة شركة نورث فولت Northvolt، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2023.

وبالشراكة مع شركة Gotion High-Tech الصينية المتخصصة في الخلايا الكهربائية، ستفتتح فولكس فاغن مصنعاً ثانوياً ضخماً في سالزغيتر، في ألمانيا، بهدف بدء الإنتاج في عام 2025.

ويرى ديس أن البطاريات قد تكون قيداً مستمراً لنمو المركبات الكهربائية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، مشيراً أيضاً إلى مشكلات استخراج الليثيوم والنيكل.