هذه العوامل وراء ارتفاع البورصة المصرية؟

قال رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، وائل عنبة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن هناك عوامل إيجابية دفعت البورصة المصرية إلى الارتفاع، والصعود فوق مستوى 10350 نقطة بعد التوقف عن تجاوزه لمدة طويلة.

وذكر وائل عنبة، أن العامل الأول هو نتائج البنك التجاري الدولي ونمو أرباحه وصعود السهم في تعاملات أمس واليوم، وبالتالي أثر على المؤشر الرئيسي بقوة.

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وأضاف أن العامل الثاني هو إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة بقيمة 100 مليار ريال للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، تؤدي إلى انتعاش القطاع العقاري، وانعكس ذلك على أسهم شركات القطاع المُدرجة في البورصة، لا سيما أن القطاع هو المحرك الرئيسي للاقتصاد وقاطرة النمو، وكل ذلك سينعش الاقتصاد وبالتالي انتعاش البورصة.

وذكر وائل عنبة أن البنوك بدأت في العودة بالمخصصات لوضعها الطبيعي بعد هدوء الأحداث وفتح الاقتصادات، بعد زيادتها العام الماضي نظراً لزيادة التحوط تجاه أحداث جائحة كورونا.

وتوقع رئيس شركة الأوائل، أن تكون أرباح الشركات في جميع القطاعات خلال العام الجاري، أفضل من العام الماضي.