.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هذه العوامل وراء ارتفاع البورصة المصرية؟

البورصة المصرية

هذه العوامل وراء ارتفاع البورصة المصرية؟

توقعات بارتفاع أرباح الشركات هذا العام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، وائل عنبة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن هناك عوامل إيجابية دفعت البورصة المصرية إلى الارتفاع، والصعود فوق مستوى 10350 نقطة بعد التوقف عن تجاوزه لمدة طويلة.

وذكر وائل عنبة، أن العامل الأول هو نتائج البنك التجاري الدولي ونمو أرباحه وصعود السهم في تعاملات أمس واليوم، وبالتالي أثر على المؤشر الرئيسي بقوة.

وأضاف أن العامل الثاني هو إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة بقيمة 100 مليار ريال للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، تؤدي إلى انتعاش القطاع العقاري، وانعكس ذلك على أسهم شركات القطاع المُدرجة في البورصة، لا سيما أن القطاع هو المحرك الرئيسي للاقتصاد وقاطرة النمو، وكل ذلك سينعش الاقتصاد وبالتالي انتعاش البورصة.

القصبي: السعودية تتأهب للمستقبل بنظرة متفائلة وتخلق الفرص في كافة القطاعات اقتصاد اقتصاد السعودية القصبي: السعودية تتأهب للمستقبل بنظرة متفائلة وتخلق الفرص في كافة القطاعات

وذكر وائل عنبة أن البنوك بدأت في العودة بالمخصصات لوضعها الطبيعي بعد هدوء الأحداث وفتح الاقتصادات، بعد زيادتها العام الماضي نظراً لزيادة التحوط تجاه أحداث جائحة كورونا.

وتوقع رئيس شركة الأوائل، أن تكون أرباح الشركات في جميع القطاعات خلال العام الجاري، أفضل من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق
دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية! دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية!
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً
قبل أن تذهب
خلافات داخل المعارضة التركية حول مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة
خلافات داخل المعارضة التركية حول مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة
اكتشف المزيد