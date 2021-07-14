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هيئة الاتصالات السعودية للعربية: تعدد الشركات يصب في مصلحة العميل

السعودية

هيئة الاتصالات السعودية للعربية: تعدد الشركات يصب في مصلحة العميل

هيئة الاتصالات تمنح ترخيصين جديدين لتقديم خدمة الاتصالات المتنقلة الافتراضية

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دبي - العربية.نت

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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ترخيصين جديدين لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، لكل من "شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" و"شركة شبكات المستقبل للاتصالات".

يأتي ذلك عقب إكمالهما المتطلبات النظامية اللازمة للترخيص، ليصل بذلك مجموع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة إلى أربع شركات منذ إتاحة هذه النوعية من التراخيص في 2014.

وأكد عمر عبدالرحمن الرجراجي نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة، في تصريح للعربية، أن الزيادة في شركات الاتصالات ستصب في مصلحة العميل النهائي، مضيفاً أن الفرق بين شركات الاتصالات العادية والافتراضية يكمن في عدم امتلاكها لطيف ترددي والبنية التحتية من أبراج جوال وألياف ضوئية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لكل فئة.

وأوضح أن نظام العمل فيها أبسط من الشركات العادية، حيث تركز الشركات الافتراضية عادة على الإبداع والتطوير والباقات المخصصة للعملاء والخيارات الأوسع للعميل، مع التركيز على قطاعات الأعمال والعملاء صغار السن وقطاع التقنية.

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