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"مبادلة" للعربية: تقييم سهم "الياه سات" يوازن بين المستثمرين المحليين والدوليين

سوق أبوظبي

"مبادلة" للعربية: تقييم سهم "الياه سات" يوازن بين المستثمرين المحليين والدوليين

الكعبي: "الياه سات" ضاعفت أرباحها خلال عامين ونتوقع استمرار هذه الوتيرة

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة "مبادلة"، مصبح الكعبي، إن تقييم سعر سهم "الياه سات" عند 2.75 درهم يوازن بين المستثمرين المحليين والدوليين، ويستهدف شريحة محددة منهم.

وبدأ اليوم الأربعاء تداول أسهم "الياه سات" في سوق أبوظبي، بعد أن جمعت شركة مبادلة للاستثمار، الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي، 2.7 مليار درهم (731 مليون دولار) في طرح عام أولي لمشغل الأقمار الصناعية التابع لها، بعد تسعير الأسهم بالقرب من منتصف النطاق التسويقي.

وباعت شركة تابعة للصندوق 975.9 مليون سهم في "الياه سات"، التي يتم تداولها تحت اسم شركة الياه الفضائية للاتصالات، مقابل 2.75 درهم للسهم، بحسب بيان نشر الجمعة، بعد تسويقها في نطاق ما بين 2.55 درهم و 3.05 دراهم للسهم.

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وأضاف الكعبي في لقاء خاص مع "العربية"، أن العائد على الاستثمار جذاب مقارنة مع بقية الفرص في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأشار إلى أن الشركة حققت نموا متواصلا على مدى العامين الماضيين وهي مستمرة في ذلك، حيث تأسست "الياه سات" في 2007 وتقوم بإدارة وتشغيل خمسة أقمار اصطناعية.

وقال أيضاً إن الشركة لها استراتيجية واضحة بأن تتمتع بوضع قوي في مجال صناعة الأقمار الاصطناعية، حيث أعلنت عن إطلاق قمر جديد تحت اسم "الثريا 4" في 2024.

ولفت إلى أن أصول "مبادلة" تقدر بـ240 مليار دولار حالياً، حيث يركز الصندوق في عملياته على قطاعات تتمتع بنمو قوي في المستقبل مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، وله دور كبير في المساعدة على تنويع اقتصاد دولة الإمارات.

هذا ثاني أكبر طرح في أبوظبي على الإطلاق، بعد أن جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" 850.8 مليون دولار في طرح عام جرى في 2017.

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