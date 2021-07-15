تبرع ضخم من جيف بيزوس قبل رحلته الفضائية.. ذهب لهذا الغرض!

يعتزم الملياردير جيف بيزوس منح مبلغ 200 مليون دولار لمتحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء، ما يمثل أحد أكبر التبرعات من قبل أغنى شخص في العالم، قبل أيام من قيامه برحلة إلى الفضاء.

وسيخصص الجزء الأكبر من الهبة - 130 مليون دولار - لإنشاء مركز بيزوس التعليمي فيما سيذهب الباقي إلى تجديد المتحف.

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قالت مؤسسة سميثسونيان، في واشنطن، إن هذا أكبر تبرع منفرد لها منذ الهبة التأسيسية الأصلية من جيمس سميثسون في عام 1846.

بدوره، قال بيزوس في بيان: "يولد كل طفل بإمكانيات كبيرة، وهو مصدر إلهام يطلق هذه الإمكانات.. حبي للعلم والاختراع والفضاء فعل هذا من أجلي، وآمل أن تفعل هذه الهدية ذلك للآخرين".

أسس بيزوس شركة بلو أوريجين في عام 2000، وهو أول مشروع مهم له خارج أمازون. وسيكون على متن أول رحلة فضاء شبه مدارية تابعة للشركة الأسبوع المقبل، جنباً إلى جنب مع شقيقه، مارك، فضلاً عن شخص ثالث فاز بالمزاد على مقعد في الرحلة، ولم يكشف عن اسمه بعد، بالإضافة إلى الطيار والي فانك، التي يسعى بيزوس لإعادة الاعتبار لها حيث كانت من بين النساء اللائي خضعن لنفس النوع من تدريب رواد الفضاء، لكن تم اختيار الذكور المشاركين فقط ضمن أول فريق من وكالة "ناسا" يذهب في مهمة إلى الفضاء.

تقدر ثروة بيزوس حالياً بـ211 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وبلغت قيمة تبرعاته منذ عام 2011 وهو العام الذي بدء فيه التبرعات العامة، أكثر من 10 مليارات دولار، لكن الجزء الأكبر جاء من زوجته السابقة، ماكنزي سكوت.

ومنذ طلاقهما في عام 2019، أصبحت سكوت واحدة من أكثر فاعلي الخير في جيلها، حيث تبرعت بمبلغ 2.7 مليار دولار الشهر الماضي، ليصل إجمالي تبرعاتها إلى حوالي 8.5 مليار دولار.