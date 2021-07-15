فيسبوك قد يُغرّم 4% من إيراداته السنوية لهذا السبب!

يخضع استخدام شركة فيسبوك المثير للجدل لبيانات عملاء واتساب لمزيد من التدقيق في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أثار المنظمون شكوكاً حول السياسة المحدثة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مجلس حماية البيانات الأوروبي EDPB، وهو لجنة من سلطات الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه يجب فحص ممارسات فيسبوك من قبل هيئة مراقبة الخصوصية الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية في المنطقة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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في المقابل، امتنع مجلس EDPB عن فرض حظر مؤقت على مستوى الاتحاد الأوروبي على الوصول إلى البيانات، بناءً على طلب مفوض خصوصية البيانات في هامبورغ، حيث فرضت السلطات الألمانية في مايو أمر حظر لمدة ثلاثة أشهر على فيسبوك لمنعها من جمع بيانات المستخدمين الألمان من وحدة واتساب التابعة لها، وطلبت من المنظمين في الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد.

وقالت هيئة الاتحاد الأوروبي في بيان: "بالنظر إلى الاحتمال الكبير لوقوع انتهاكات على وجه الخصوص لسلامة وأمن واتساب ووحدات فيسبوك الأخرى"، اعتبرت الهيئة أن هذا الأمر يتطلب المزيد من التحقيقات السريعة.

وسيضاف التحقيق إلى حوالي 28 تحقيقاً فتحتها لجنة حماية البيانات الأيرلندية مع عمالقة وادي السيليكون، بما في ذلك شركة أبل وغوغل.

وأعطت اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، لمنظمي البيانات صلاحيات غير مسبوقة لتغريم الشركات بما يصل إلى 4% من مبيعاتها السنوية.

وبالنظر إلى نقص المعلومات فيما يتعلق بكيفية معالجة البيانات لأغراض التسويق، والتعاون مع شركات فيسبوك الأخرى وفيما يتعلق بـ واتساب، قال مراقبو الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على السلطة الأيرلندية التحقيق في دور فيسبوك في معالجة البيانات.