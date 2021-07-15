السعودية تسرع وتيرة التطعيم قبل البدء في "حظر غير المحصنين"

تسارع معدل التطعيم اليومي ضد فيروس كورونا في السعودية إلى أكثر من 400 ألف، قبل بدء حظر دخول الأشخاص غير المحصنين أو الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح معظم الأماكن الحكومية والعامة.

واعتباراً من أول أغسطس، سيكون التطعيم مطلوباً لدخول أي جهات حكومية أو خاصة والمنشآت التعليمية وأي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، بما في ذلك مراكز التسوق، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

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وقفز عدد الجرعات التي يتم إعطاؤها يومياً مع اقتراب ذلك التاريخ، وفق ما ذكرته "بلومبرغ".

كما جعلت السلطات التطعيم الكامل إلزامياً للمشاركة في مناسك الحج الأسبوع المقبل، واستأنفت إعطاء الجرعات الثانية بعد توقف دام شهوراً لتغطية نسبة أكبر من السكان بالجرعة الأولى.

وعلى الرغم من إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة حتى الآن، فإن معدل التطعيم الكامل في المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي 8.4%، حيث يعتمد برنامج التطعيم على لقاحات فايزر وأسترازينيكا.