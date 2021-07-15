.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية تسرع وتيرة التطعيم قبل البدء في "حظر غير المحصنين"

من حملات التطعيم في السعودية (أرشيفية- فرانس برس)
تسارع التطعيم في السعودية
لقاح كورونا

السعودية تسرع وتيرة التطعيم قبل البدء في "حظر غير المحصنين"

بلومبرغ: ارتفاع معدل التطعيمات اليومية إلى 400 ألف جرعة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تسارع معدل التطعيم اليومي ضد فيروس كورونا في السعودية إلى أكثر من 400 ألف، قبل بدء حظر دخول الأشخاص غير المحصنين أو الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح معظم الأماكن الحكومية والعامة.

واعتباراً من أول أغسطس، سيكون التطعيم مطلوباً لدخول أي جهات حكومية أو خاصة والمنشآت التعليمية وأي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، بما في ذلك مراكز التسوق، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وقفز عدد الجرعات التي يتم إعطاؤها يومياً مع اقتراب ذلك التاريخ، وفق ما ذكرته "بلومبرغ".

صفقة اندماج محتملة بقطاع التأمين السعودي أسواق المال سوق السعودية صفقة اندماج محتملة بقطاع التأمين السعودي

كما جعلت السلطات التطعيم الكامل إلزامياً للمشاركة في مناسك الحج الأسبوع المقبل، واستأنفت إعطاء الجرعات الثانية بعد توقف دام شهوراً لتغطية نسبة أكبر من السكان بالجرعة الأولى.

وعلى الرغم من إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة حتى الآن، فإن معدل التطعيم الكامل في المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي 8.4%، حيث يعتمد برنامج التطعيم على لقاحات فايزر وأسترازينيكا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى.. هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى..
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق
قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار
ربما أشد فتكاً من دلتا.. ربما أشد فتكاً من دلتا.. "لامبدا" متحور جديد من كورونا
قبل أن تذهب
بعد جدل بين السلطات الأميركية و"فايزر".. هل جرعة لقاح ثالثة مهمة؟
بعد جدل بين السلطات الأميركية و"فايزر".. هل جرعة لقاح ثالثة مهمة؟
اكتشف المزيد