حرب بيتكوين تشتعل في الصين.. 3 مناطق جديدة تغلق الباب أمام التعدين

انضمت ثلاث مقاطعات في الصين إلى قائمة متزايدة من الولايات القضائية في البلاد، التي أمرت بوقف تعدين العملات المشفرة وسط حملة على الصعيد الوطني ضد هذا النشاط.

وأفاد موقع Heifi Online، وهو موقع إلكتروني صيني مملوك للدولة في أنهوي، يوم الأربعاء، بأن المقاطعة ستقوم "بتنظيف وإغلاق" مزارع تعدين العملات المشفرة لتجنب حدوث نقص وشيك في الطاقة.

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كما ذكر الصحافي الصيني كولين وو، أن إدارات المقاطعات التابعة لمؤسسة الشبكة الحكومية الصينية في خنان وقانسو ستغلق أنشطة التعدين المحلية في تلك المقاطعات.

وقال وو لموقع CoinDesk، إن إدارتي الشبكة الحكومية الإقليميتين تنفذان قراراً اتخذته الشركة المملوكة للدولة أواخر الشهر الماضي. ويدعو الإخطار الصادر عن مقر State Grid المقاطعات إلى "التنظيف والقضاء" على مزارع تعدين العملات المشفرة التي تستهلك الكهرباء من الشبكة الوطنية.

وكتب وو أنه من المتوقع أن تحذو حذوها المزيد من المقاطعات.

وحذرت إدارة الطاقة الوطنية في الصين من أن الطلب على الكهرباء في أنهوي سيتجاوز إمداداتها بدءاً من عام 2022، بحسب ما ذكره Hefei Online.

وفي اجتماع مايو لمجلس الدولة الصيني، ناقش الوزراء حملة على شبكات تعدين العملات المشفرة، تلاه تحرك المقاطعات والمحافظات والمدن ضد الصناعة منذ ذلك الحين. كما أعلنت كل من تشينغهاي وشينجيانغ ومنغوليا الداخلية وسيشوان أنها إما تقوم بتنظيف أو إيقاف أنشطة التعدين.