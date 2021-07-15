.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صندوق سعودي يمنح فرصاً ذهبية للشركات الناشئة في قطاع تقنية العقارات

شركات

صندوق سعودي يمنح فرصاً ذهبية للشركات الناشئة في قطاع تقنية العقارات

STV يطلق أول طلب لشركات ناشئة RFS في المنطقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تشهد منظومة الشركات الناشئة ورأس المال الجريء في المنطقة نموًا واهتمامًا ملحوظين من المستثمرين خلال الأعوام القليلة الماضية، وتتوفر في المنطقة فرص هائلة للنمو فالعديد من أسواقها لم تتم رقمنتها بشكلٍ كافٍ بعد.

وقد أطلق صندوق STV في السعودية طلبا لشركات ناشئة (RFS)، الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيبدأ بمجال التقنية العقارية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال وتسريع عملية نشوء الشركات المليارية في قطاع التقنية العقارية.

سفير الاتحاد الأوروبي: 500 شركة أوروبية تستثمر في السعودية اقتصاد اقتصاد السعودية سفير الاتحاد الأوروبي: 500 شركة أوروبية تستثمر في السعودية

ويقدّر صندوق STV أن حجم الطلب على العقارات السكنية سيصل إلى 260 مليار دولار في السوق العقارية السكنية بالسعودية خلال الأعوام العشر القادمة، والذي يقتصر فقط على 1.33 مليون أسرة جديدة تشتري منزلها الأول.

وفي مقابلة مع "العربية"، أكد الشريك الاستثماري في صندوق STV أحمد النعيمي، أن السوق السعودية تستوعب ما بين 2 و3 شركات مليارية في قطاع التقنية العقارية، بقيمة سوقية تتجاوز 8 مليارات دولار.

وتدعو STV بطلبها هذا، روّاد الأعمال وأي طرف في منظومة القطاع العقاري لتقديم أفكارهم، ومقترحاتهم، وطلباتهم الاستثمارية، حيث تبحث STV عن مؤسسي شركات لديهم فهم عميق للتقنية والسوق العقارية بغض النظر عن مرحلة نمو شركاتهم.

بعد مراجعة طلبات التقديم، تهدف STV إلى دعم الشركات العقارية التقنية الواعدة بكل من التمويل والخبرات لتكمل مسيرتها في أن تصبح شركات مليارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى.. هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى..
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق
قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار
ربما أشد فتكاً من دلتا.. ربما أشد فتكاً من دلتا.. "لامبدا" متحور جديد من كورونا
قبل أن تذهب
بعد جدل بين السلطات الأميركية و"فايزر".. هل جرعة لقاح ثالثة مهمة؟
بعد جدل بين السلطات الأميركية و"فايزر".. هل جرعة لقاح ثالثة مهمة؟
اكتشف المزيد