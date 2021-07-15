صندوق سعودي يمنح فرصاً ذهبية للشركات الناشئة في قطاع تقنية العقارات

تشهد منظومة الشركات الناشئة ورأس المال الجريء في المنطقة نموًا واهتمامًا ملحوظين من المستثمرين خلال الأعوام القليلة الماضية، وتتوفر في المنطقة فرص هائلة للنمو فالعديد من أسواقها لم تتم رقمنتها بشكلٍ كافٍ بعد.

وقد أطلق صندوق STV في السعودية طلبا لشركات ناشئة (RFS)، الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيبدأ بمجال التقنية العقارية.

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وتهدف المبادرة إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال وتسريع عملية نشوء الشركات المليارية في قطاع التقنية العقارية.

ويقدّر صندوق STV أن حجم الطلب على العقارات السكنية سيصل إلى 260 مليار دولار في السوق العقارية السكنية بالسعودية خلال الأعوام العشر القادمة، والذي يقتصر فقط على 1.33 مليون أسرة جديدة تشتري منزلها الأول.

وفي مقابلة مع "العربية"، أكد الشريك الاستثماري في صندوق STV أحمد النعيمي، أن السوق السعودية تستوعب ما بين 2 و3 شركات مليارية في قطاع التقنية العقارية، بقيمة سوقية تتجاوز 8 مليارات دولار.

وتدعو STV بطلبها هذا، روّاد الأعمال وأي طرف في منظومة القطاع العقاري لتقديم أفكارهم، ومقترحاتهم، وطلباتهم الاستثمارية، حيث تبحث STV عن مؤسسي شركات لديهم فهم عميق للتقنية والسوق العقارية بغض النظر عن مرحلة نمو شركاتهم.

بعد مراجعة طلبات التقديم، تهدف STV إلى دعم الشركات العقارية التقنية الواعدة بكل من التمويل والخبرات لتكمل مسيرتها في أن تصبح شركات مليارية.