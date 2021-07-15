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نتفليكس تعتزم تقديم ألعاب الفيديو على منصتها في هذا الموعد!

نتفليكس
نتفليكس
نتفليكس

نتفليكس تعتزم تقديم ألعاب الفيديو على منصتها في هذا الموعد!

ستضيف الخدمة ألعاباً إلى منصة البث في العام المقبل دون رسوم إضافية

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دبي - العربية.نت

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تُعد شركة نتفليكس Netflix أول خطوة كبيرة لها تتجاوز البرامج التلفزيونية والأفلام، حيث تخطط للتوسع في ألعاب الفيديو وقد عينت مديراً تنفيذياً سابقاً لشركة إي أيه Electronic Arts، وفيسبوك لقيادة الخطة الجديدة.

وقالت الشركة في بيان، إن مايك فيردو سينضم إلى نتفليكس كنائب لرئيس تطوير الألعاب، وسيقدم تقاريره إلى رئيس العمليات جريج بيترز.

وعمل فيردو سابقاً نائب رئيس فيسبوك المسؤول عن العمل مع المطورين لجلب الألعاب والمحتويات الأخرى إلى نظارات الواقع الافتراضي.

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ووفقاً لمصادر مطلعة، تحدثت لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن نتفليكس تسعى لتقديم ألعاب الفيديو عبر منصة البث الخاصة بها خلال العام المقبل، كما أنه لن يتم تحميل العملاء بمصروفات إضافية لألعاب الفيديو.

وارتفعت أسهم نتفليكس بنسبة 3.3% إلى 566 دولاراً في أواخر التداول بعد أن نشر الخبر، فيما كان السهم قد ارتفع بنسبة 1.3% هذا العام حتى إغلاق الأربعاء.

كانت نتفليكس تبحث عن طرق لمواصلة النمو، لا سيما في الأسواق الأكثر تشبعاً مثل الولايات المتحدة، بما في ذلك تطوير برامج الأطفال، وفتح متجر على الإنترنت لبيع البضائع، والاستفادة من Steven Spielberg لجلب المزيد من الأفلام المرموقة إلى مجموعتها. لا تزال الشركة متقدمة جداً على منافسيها المتدفقين مثل Disney + أو HBO Max، لكنها أضافت عدداً أقل من المشتركين مما كان متوقعاً في آخر نتائج فصلية.

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